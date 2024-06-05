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常熬夜晚睡？營養師曝「8種必補營養」　有效降低健康危害

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▲▼ 營養師教熬夜補救8大營養素。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒常熬夜晚睡的人，要多補充8種營養素。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

雖然熬夜有害健康這件事大家都知道，但現代人生活忙碌，有時是因為有忙不完的工作或是照顧家庭而「被迫熬夜」，讓熬夜晚睡少眠變成許多人的常態。營養師谷傳玲就表示，經常熬夜會導致身體缺乏很多營養，所以一定要注意補充以下8種營養，將熬夜帶來的危害降到最小，幫助維持身體健康並快速恢復狀態。

▲▼ 營養師教熬夜補救8大營養素。（圖／示意圖／達志影像）

＃補充維生素A、C

每餐都要吃蔬菜，建議一天要吃夠300～500g，深色蔬菜至少佔一半，煮熟的葉菜，比一個拳頭再多一點的量約為100g。

＃補充維生素D

建議可直接使用維生素D保健品來補充，每天400I.U.，另外，可每天曬太陽10～15分鐘，幫助合成維生素D。

▲▼ 營養師教熬夜補救8大營養素。（圖／示意圖／達志影像）

＃補充維生素E和鎂

綠葉蔬菜的維生素E和鎂含量都很豐富，而玉米胚芽油、大豆油、花生油和核桃、腰果、葵瓜子等堅果都富含維生素E；小米、燕麥、蕎麥、菠菜、豆類等食物的鎂含量也很豐富。

＃補充鈣

每天喝300～500ml牛奶，吃至少1個拳頭的綠葉菜，麻將大小的豆腐5塊或豆乾絲1拳頭。

▲▼ 營養師教熬夜補救8大營養素。（圖／示意圖／達志影像）

＃補充維生素B群

許多人飲食中最容易缺乏維生素B1，建議用燕麥、蕎麥、玉米等粗糧來替代部分精緻白米麵條，粗糧佔主食的1/3～1/2。

＃多補充水

男性每天至少喝水1700ml、女性每天至少喝1500ml，熬夜的時候就更要多喝點水，跟其他營養相比，水可說是最容易補的營養了。

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