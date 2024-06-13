與合不來的人也能相處愉快　為什麼是人生必學課題？

文／齋藤孝 圖／幸福文化、lalalalisa_m IG

跟合不來的人好好相處，是必要的「生存能力」

「找到志同道合的朋友」和「與合不來的人也能相處愉快」，是兩種模式的交友力。

事實上，「與合不來的人也能相處愉快」的能力，比「找到志同道合的朋友」更重要，這正是在校園生活中應該培養的能力。

你們有受教育的權利，不過在課堂上學習的科目只是教育的一部分，更重要的還有為了培養長大成人、擁有堅強又聰明活下去的能力。

能跟合不來的人好好相處，也是必要的「生存能力」。只要能與其他人建立良好的關係、同心協力、互相幫忙，就能活得輕鬆許多。

因此，我們必須透過接觸不同的人、面對各式各樣的狀況，來反覆練習與人相處的方法。

在學校，可以練習即使不喜歡對方也不要硬碰硬、不要互相傷害，能夠平心靜氣地交流，並在必要的時候互助合作。

學校是練習「與人相處」的地方，也是學習與他人保持距離及人際關係的地方。

為何要重新編班呢？

這是為了教會孩子們，當環境改變時要如何適應新環境、怎麼交到新朋友，校園生活可以說是能經歷人際關係微妙之處的「小型迷你社會」。

為什麼我要強調「建立與任何人都能和平共處的關係」呢？這是因為我年輕的時候，有非常慘痛的失敗經驗。

我直到高中畢業前，都有很多好朋友，從未煩惱過交友關係。

我的家族成員很多，家裡經常有人進進出出、十分熱鬧，隨時都有許多人陪伴。

直到我大學落榜準備重考，開始獨自在東京生活時，因為環境變化過於劇烈變得十分焦慮，也因此有點鑽牛角尖。

即使考上大學，我也會說出批評他人、嚴厲的話，讓他們感到壓力。

當時我以為敢說敢言、坦率地說出自己的想法是正確的。以為自己只是實話實說，並沒有惡意，這才是誠實面對對方的態度。

結果呢？

身邊的人紛紛離我而去，大家聚會時也不會找我，那段時間我陷入深深的孤獨，感覺無依無靠。

當時的我，沒有意識到「別讓對方感到不愉快」，是與人相處時非常重要的一環。

即使是誠實的意見，也要小心不能傷害對方、否定對方；只可惜，當時的我並沒有做到這一點。

因為缺少與人好好相處的能力，我在二十幾歲時過得非常失敗。

能體諒他人的心情、與人們建立和諧的關係，這在人際關係中來說比任何事都來得重要。

如果不好好練習這點，肯定會反過來影響自己，留下痛苦不堪的回憶。