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Jennie同款草編Gazelle鞋台灣將開賣！露長腿為陳冠希帶貨超驚喜

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記者鮑璿安／綜合報導

陳冠希帶領個人潮牌CLOT 加入adidas戰隊後不斷帶來嶄新合作，最近更請到天團Blackpink成員 Jennie搶先演繹形象照，穿著最新adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE鞋款，台灣販售消息也同時公開，即將在6月14日（五）限定發售！

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie穿著 adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE鞋款 。（圖／品牌提供）

Jennie以自身的時尚影響力，親自上陣帶貨CLOT GAZELLE，她綁起俐落包頭身穿針織Polo衫，演繹起時髦又率性的運動穿著。這雙煥然一新的Gazelle鞋履，汲取傳統麻布鞋工藝，拼接縫合麂皮與紡織鞋面，同時搭配定制成型的內襯提升著用舒適感，整體更散發出夏季時節的輕盈感，而鞋身標誌性三條線特別取用玻璃珠手工刺繡的點綴方式，輕鬆切換舒適和優雅的不同姿態。

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE將在6月14日（五）於adidas官方購物網站及adidas Brand Center信義品牌概念店陸續限定發售 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲紫羅蘭以及蔚藍綠色調夾克 。（圖／品牌提供）

而服飾部分，陳冠希延續在此前合作中使用了雙重色調的設計語言，從品牌檔案中選取經典夾克版型，融入了本系列獨有的復古剪裁，渲染上紫羅蘭以及蔚藍綠色調，宛如闖入一場繽紛夢境。adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE將在6月14日（五）於adidas官方購物網站及adidas Brand Center信義品牌概念店陸續限定發售。

同時，法國設計師品牌Jacquemus選擇在義大利度假勝地卡布里島（Capri）舉辦15周年時裝秀，以第勒尼安海（Mar Tirreno）的壯麗景色成為最天然的背景，而Jennie此次受邀參與並非擔任看秀嘉賓，而是親自壓軸走秀，她穿著簡單優雅的小黑裙裝走上伸展台，演繹Jacquemus標誌性的極簡造型，搭配時髦配飾，腳踩斑馬紋穆勒鞋，手拿洋溢著地中海風格的新款Le Rond Carré 手拿包，一步一步實現她的人生首秀。最後，Jennie更擁抱了設計師好友 Simon Porte Jacquemus，見證兩人的深厚友誼。

關鍵字：

陳冠希, Jennie, adidas, Blackpink

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