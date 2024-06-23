6間第一排海景咖啡廳推薦　絕美玻璃屋＋質感甜點享受療癒時光

文／MENU美食誌

絕美海景咖啡廳，享受美好的療癒時光，想要放空發呆，享受地中海的愜意風情？跟著小編走就對了！

金山跳石沒有名字的咖啡店

新北市金山區

位在北海岸公路上，有著繽紛的黃色外牆，店內家具則以木質調為主，用餐區域分為室內和戶外，戶外有玻璃屋與觀海平台，可獨享海天一色。

▲金山跳石沒有名字的咖啡店。（圖／美食客阿土伯提供）

白日夢 TEA & CAFE

新北市石門區

位在新北石門，座落在山腰上。以廢棄小學改建而成，裝潢以白色為底，搭配馬卡龍色系的桌椅，坐在窗邊可以眺望一大片海，相當適合發呆做白日夢。

▲白日夢 TEA & CAFE。（圖／美食客芮愛吃提供）

靠北過日子 Q.B.DAYS

新北市金山區

一樓擺放文創商品，二樓則是主要用餐區。店內還有販賣老闆親自手作的煎餅，推薦明治牛奶冰棒奶茶、海味小卷烏龍麵及LOOK LUKE貝禮詩奶酒巧克力磅蛋糕。

▲靠北過日子 Q.B.DAYS。（圖／美食客Rovski提供）

米詩堤極北藍點

新北市石門區

由廢棄軍營改建而成，外觀為純白色的建築，室內則有整面落地窗的設計，提供輕食、甜點、飲品，特別推薦包著地瓜內餡的黃金泡芙。

▲米詩堤極北藍點。（圖／美食客好想財富自由提供）

我們在海邊

新北市三芝區

位於三芝靠海的濱海路上，外觀為一棟黑色的房舍，是一間寵物友善咖啡廳。推薦玫瑰果粒茶、香橙杏桃溫蛋糕和巧克力布朗尼。

▲我們在海邊。（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

海上日出海洋咖啡

新北市金山區

金山中角灣海水浴場旁的海上日出海洋咖啡，餐廳位在一棟老宅建築的四樓，樓頂有絕美玻璃屋，推薦檸檬香柚茶、日出氣泡飲、千層蛋糕、甜甜圈和水果鬆餅。

▲海上日出海洋咖啡。（圖／美食客Miko提供）



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