韓星路雲到台灣了！中分濕髪造型搭BV編織包機場時尚帥翻

記者鮑璿安／台北報導

南韓新生代男星路雲（金錫佑）抵達台灣了，身穿率性的翻領夾克搭配牛仔褲模樣休閒，他此次受邀來台參與Bottega Veneta台北101旗艦店開幕活動，預計今（14）下午5點半現身店上，粉絲們有機會一睹男神風采。

▲韓新生代男星路雲抵台迎接BOTTEGA VENETA台北101旗艦店煥新開幕 。（圖／品牌提供）

路雲已於稍早抵達桃園國際機場，此行來台特意走了VIP通道入境，班機資訊也相當保密，但他的機場造型依舊是看點，頂著191公分高挑身材，詮釋Bottega Veneta黑色短版翻領夾克搭配廓形寬鬆的牛仔褲，背上DIAGO編織工藝皮革包款，俐落剪裁塑造出高級質感，腳踩HADDOCK編織休閒鞋，簡直把機場當成伸展台一般。路雲特別以中分濕髪造型現身，看起來很有電力，也不忘對著鏡頭揮手微笑，展現滿滿親切感。

▲DIAGO 編織皮革斜背包 。（圖／品牌提供）

而路雲預計傍晚大約5點半會來到Bottega Veneta 台北101旗艦店，台灣受邀嘉賓還有賈靜雯、薛仕凌、方郁婷、林映唯與宋柏緯等名人，將與品牌一同揭幕由創意總監Matthieu Blazy悉心打造，揉合當代摩登美學的百坪藝術空間，《ET FASHION》也將為大家直擊報導活動內容。

▲珉奎於12日因工作行程現身仁川國際機場，一身簡單的穿搭卻超有男神魅力 。（圖／品牌提供）

而南韓人氣男子團體SEVENTEEN 成員珉奎 (Mingyu)12日因工作行程現身仁川國際機場，一身簡單的穿搭卻超有男神魅力，他穿著Calvin Klein標誌短袖上衣搭配上直筒牛仔褲，都是相當基礎百搭的品項，卻不減星味。此外，他運用棒球帽和皮帶配件進行疊搭，將身材比例拿捏得相當好，若隱若現緊實身材，將大長腿完美放送。