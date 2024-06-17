超準心測「選最喜歡的洋裝款式」　秒測你的職場社交力有多高

文／Workworks職場人

想要擁有良好的職場人際關係，就要培養社交應酬的能力，妞妞們平時在職場上是個「社交達人」亦或是「社交恐懼者」呢？本篇編輯將分享「你的職場社交能力」超準心測，妞妞們快一起測看看吧！

問題：從以下4款簡單的連身裙，選擇一種你最喜歡的款式。

A.粉紅V領洋裝

B.橘色心型切割洋裝

C.紫色單肩洋裝

D.紅色掛脖式洋裝

▲選擇你最喜歡的洋裝款式。（圖／shinri，下同）

--------------------以下解析--------------------

選「A」的你：粉紅色V領洋裝

選「粉紅色V領洋裝」的你，代表你的工作社交能力相當高。職場人的性格善於交際、無所畏懼，不害怕清楚地表達自己觀點，可以告訴任何人哪些事情是不對的，並同時能與大家和睦相處，職場上受到公司上層及下屬的信任與尊重，容易被分配到「團隊領導」職位，成為一個值得敬佩的人。

選「B」的你：橘色心型切割洋裝

選「橘色心型切割洋裝」的你，代表你的工作社交能力非常高。職場人的個性積極樂觀，工作上善於溝通，營造良好的氛圍，除了在新員工加入時主動提供建議，忙碌之餘也會關心大家的健康，你不會忘記表達你的感激與善意，會用更廣闊的視角來看待事物，職場上能透過擔任「經理」等協調職位來展現真正潛力，而不是埋頭苦幹地完成一項項任務。

選「C」的你：紫色單肩洋裝

選「紫色單肩洋裝」的你，代表你幾乎沒有工作的社交能力。職場人們天生自帶藝術家的性格，能夠將創新理念帶入生活，適合經營自己的企業，不受拘束地自由工作，因為你平時不太擅長與他人保持一致或採納每個人的意見，在一個規矩繁多的工作場合，將無法完全地發揮自己的才能，與團隊合作相比，職場人們更適合單獨工作。

選「D」的你：紅色掛脖式洋裝

選「紅色掛脖式洋裝」的你，代表你的工作社交能力有些低。職場人們擁有獨特的工作步調，平時不習慣接受不同的想法，當職場人們試圖以高效率的方式行事，周圍的人似乎常常跟不上你的思考速度，妞編輯建議選擇「紅色掛脖式」的人，可以試著放慢腳步，跟著團隊的節奏一起工作。

妞妞們測驗結果是什麼呢？歡迎跟編輯分享唷！

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