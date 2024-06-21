8家韓國眼鏡品牌推薦！Jennie同款必入手、MOKA也戴當紅「無框眼鏡」

文／美人圈

2024年春夏，「眼鏡」成為潮女們不可或缺的時尚配件！在各大社交平台上，這些運用眼鏡來作為造型亮點的穿搭，也被稱作是「Office Siren」和「Geek Chic」。想入手時髦眼鏡單品該怎麼下手才好？今天小編就來推薦八個「2024韓國眼鏡品牌」，帶你認識更多眼鏡潮牌！

2024韓國眼鏡品牌推薦

1：GENTLE MONSTER

首先就是紅遍大街小巷的GENTLE MONSTER，品牌核心概念是將眼鏡打造成舒適且充滿個性的時尚單品，自2011年創立以來，先因為出現在《來自星星的你》女主角千頌伊身上而在韓國知名度暴漲，後來又與KPOP帶貨女王Jennie進行了多次合作，成為時尚潮人必入手的墨鏡品牌。

▲GENTLE MONSTER與Jennie聯名。（圖／IG@gentlemonster，下同）

GENTLE MONSTER不僅透過與明星、其他品牌合作創造話題，品牌的實體門店裝潢更是各種別出心裁，將商店規劃的像是小型展覽，進而在社群媒體平台上佔有一席之地，就連旗下的香水品牌TAMBURINS也因為與Jennie合作拍攝超大廣告牌，成為外國觀光客必前往的打卡景點！

2：BLUE ELEPHANT

BLUE ELEPHANT又被稱作「平價版GENTLE MONSTER」，是小資族的一大首選。雖然是成立不到一年的品牌，卻也快速成為許多韓國藝人私下的眼鏡愛牌。BLUE ELEPHANT整體風格偏歐美，但在輪廓設計的部分依舊有許多適合亞洲人臉型的鏡框。今年3月1日起，BLUE ELEPHANT也正式進駐台北信義新天地A11館的1樓，各位時髦精千萬別錯過！

▲BLUE ELEPHANT又被稱作「平價版GENTLE MONSTER」。（圖／IG@blueelephant.co）

3：CARIN

NewJeans從去年開始代言的CARIN，是不少偶像造型師的必備眼鏡品牌，也成為不少Z時代的年輕人們的模仿穿搭模板，讓墨鏡和眼鏡不再只是為了單純的功能性存在，而是成為日常穿搭中的亮點、舒適且修飾臉型的實用配件。

▲NewJeans代言CARIN。（圖／IG@caringlasses_official）



4：Fakeme

接著是創立於2015年的Fakeme ，它以新潮、前衛，並搭配大膽色彩與豐富框型的潮流眼鏡聞名，同時有些款式也充滿復古風味，例如復古大方框、加大梨型框等，因為多樣化的設計讓Fakeme可以最好的去適配於大多數人的膚色及穿搭，並碰撞出不同的風格，在韓國也是許多人的必敗口袋清單。

▲征國、宋旻浩都戴過Fakeme家的復古大方框。（圖／IG@fakeme_taiwan）

5：MANOMOS

MANOMOS品牌的主旨是希望「提供超越眼鏡本身價值」，追求經典、獨特造型，MANOMOS的名稱中還包括六個靈感，它們分別是「 舒適」、「風格」、「實用的」、「多功能的」、「特別的」、「有趣的」。MANOMOS自己的產品能為消費者帶來全新的消費體驗，並讓所有想為平凡生活增添趣味的人們提供一個新鮮選擇。

▲MANOMOS。（圖／IG@manomos_official、@min9yu_k）

6：optical w

optical w是被票選為「最適合戴眼鏡的KPOP偶像」SEVENTEEN全圓佑的愛牌，在三月底的仁川安可演唱會上，圓佑的造型裡就有這個眼鏡品牌，他所配戴的款式是屬於漸變式的鏡片，optical w的價位跨度比較大，從新台幣3,000元到20,000元不等，品牌設計擅長以跳色的框架與鏡片，搭配出不一樣的氛圍。

▲optical w是SEVENTEEN全圓佑的愛牌。（圖／weverse@SEVENTEEN、optical W官網截圖）

7：binary01

binary01是韓國知名潮牌，它們也跟上了這股眼鏡風潮，推出了超火熱的「無框眼鏡」！ILLIT成員MOKA戴著它現身機場時，立刻引發了熱議。binary01的風格是冷淡機械風的都市少女，充滿高冷和高知的外表。而復古無框眼鏡的再度流行，也讓人感嘆時尚果然是一個迴圈啊！

▲binary01推出超火熱的無框眼鏡，ILLIT成員MOKA戴著它現身機場。（圖／weverse@ILLIT、IG@binary01_official）

8：PLAINBRAND

最後要跟大家推薦的就是韓國平價眼鏡品牌PLAINBRAND，不僅款式多且新穎，價格相較於其他品牌也更加親民，適合學生族入手。PLAINBRAND門市現場可以幫忙測量視力，工作人員中英文也都還不錯，不用擔心無法溝通，也可以退稅，並且當天就可以帶回家，絕對是你嘗試購買韓國眼鏡的最佳入門款！

▲PLAINBRAND不僅款式多且新穎，價格也親民。（圖／IGplainbrand.social）



延伸閱讀

2024韓國「面膜、保養棉片」必買推薦！縮毛孔選它，這款韓妞也無限回購，臉嫩到發光！

2024十家特色韓國拍貼機推薦：復古底片質感、NewJeans同款校服，BYTP是韓國潮人最愛！

2024韓國超紅「質感後背包」推薦：銀色系包款大熱賣、Jennie同款LOTSYOU超能裝！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。