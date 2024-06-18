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米蘭男裝周／邊佑錫同框周興哲！PRADA掀低腰露肚、皺衣新美學更性感

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記者鮑璿安／綜合報導

Miuccia Prada與Raf Simons的每一次合作都給時尚圈留下反思空間，兩人共同操刀的最新PRADA 2025 春夏系列男裝秀之中，將不合身衣物搬上伸展台，更形塑出超現實的「風景墨鏡」單品，美麗而不令人望而卻步。看秀嘉賓也成為這場大秀的亮點，周興哲與《背著善宰跑》韓星邊佑錫同框，TWICE的日本籍成員Sana身穿低胸印花禮服現身，掀起不少討論。

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲（左起）《背著善宰跑》韓星邊佑錫、TWICE日籍成員Sana、日星坂口健太郎。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲周興哲作為台灣代表前往米蘭看秀。（圖／品牌提供）

總是在秀場佈置上展現新意的Prada，此次大秀選址於藝術基金會的 Deposito 場內，一間簡單的純白色小屋矗立在其中，以空橋形式連接伸展台，作為一個烏托邦式的構想，透過衣著本質建構出屬於Prada的理想國。Miuccia Prada與Raf Simons更選擇以尺寸和比例的「不合身」來詮釋親密關係，如同偷偷穿上家人的衣物，明顯短一截的袖口和腰身，突兀中帶點童趣，不那麼整齊的領口，服裝下襬自然翻起，讓整體系列更擁有穿著痕跡，從中刻意留下的褶皺、斑駁，則詮釋出不完美是生活與現實另一個標誌。

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲大秀選址於藝術基金會的 Deposito 場內，一間簡單的純白色小屋矗立在其中。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲從中刻意留下的褶皺、斑駁，則詮釋出不完美是生活與現實另一個標誌。（圖／品牌提供）

與Miu Miu 一脈相承的「低腰著裝」現今也出現在男裝上，幾乎打破了原有的西裝褲比例，落在肚臍下方以貼身剪裁呈現男士的性感氣息，而纖細的皮帶實則壓成扁平形狀縫製其中，唯有近距離從側面欣賞才能一窺端倪，也恰好點出真實與虛幻的命題。這一季更使用了法國藝術家Bernard Buffet的畫作，筆觸強烈帶有衝突性的肖像畫作，被以演唱會T-Shirt一般呈現，外搭拉鏈套裝，採用撞色美學，從頸部到腳跟以拉鏈成為鮮明元素。

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

配件方面，墨鏡絕對是搶戲單品，鏡片上被印製了夢幻風景，戴上便能將雕塑、風帆、街景等美好事物都映入眼簾，而包款則往舒適和大容量機能性方向靠攏，色彩亮麗並帶有手柄和拉鏈輔助，無不透露著Miuccia Prada與Raf Simons對於美好世界的理解。

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara。（圖／品牌提供）

▲Max Mara如今正追隨馬可波羅的足跡，添上一層神秘色彩。（圖／品牌提供）

此外，作為義大利優雅美學的象徵，Max Mara 發表最新的2025早春系列大秀，秀場地點選址於威尼斯總督府 (Palazzo Ducale)這一歷史悠久的哥特式建築揭開序幕，系列致敬威尼斯著名商人馬可波羅，再度踏上絲綢之路，重新探索衣著的多元文化，充滿令人舒心的大地色調，形塑比以往更精緻的樣貌。早春系列之中，品牌標誌性的大地色調和天然材質與此呼應，駝色、黑色、白色與細膩的桑蠶絲材質，恰好令人聯想起馬可波羅從古中國或君士坦丁堡帶回的絲綢製品，貼膚並且煥發光澤感，上頭以細膩工法呈現出誇張扭曲的葉形裝飾，為輕柔廓形注入強而有力的符碼，形成毫無違和的文化碰撞，也相當符合正式場合穿著。

關鍵字：

Miuccia Prada, Raf Simons, 男裝, PRADA

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