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HOLA公布「居家降溫3關鍵」　善用小物舒適兼省電

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▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵，善用涼感小物能讓家裡更舒適。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日來臨，台灣長達14小時的酷陽高溫，讓不少人紛紛宅在家中享受冷氣清涼。然而空氣流通不良、環境悶熱、汗味異味等問題，會讓居家舒適度大打折扣，居家品牌HOLA公布「居家抗夏全攻略」，遠離夏日酷暑的煎熬，挑選適當的消暑用品絕對是不二法門。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲引入自然系香氛，會有更清新感受。

HOLA表示，提升居家夏日舒適度的三大關鍵在於「空氣循環」、「調節恆溫」以及「嗅覺感受」。首先透過循環扇營造綿密柔和的氣流，能與冷氣形成對流效果，更能避免皮膚感到乾燥不適。其次選擇天然涼感材質製成的坐墊、蓋被等產品，能長效調節體溫並維持清涼觸感。最後則可運用植物香氛驅除悶濕異味，為居家環境注入清新自然氣息。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲蜜葉天絲涼被，單人定價1,580元，即日起至6／26特價1,422元；雙人定價2,180元，即日起至6／26特價1,962元。

今年電價調漲，聰明使用冷氣搭配循環扇，是保持室內清涼且省能源的方法之一，通路業者表示，今年循環扇、電扇等商品詢問度比往年更高，建議依照家中大小空間利用，選擇多段風速調節的商品更能符合需求，此外安靜運作也是重點之一，確保使用時或睡眠能更有生活品質。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲CORONA 9吋 全方位陀螺循環扇，原價1,690元，特價990元。

此外搭配涼感小物也是好方法，HOLA表示自家SNOW TOUCH冰紗系列腰墊、美臀墊以及蜜葉天絲涼被，能持久調節體感溫度，另外選擇自然系較為清新的香氛，也能讓居住空間更有清新感受，目前賣場針對循環扇、涼感小物特定單品推出特價優惠，如原價1,690元的CORONA 9吋 全方位陀螺循環扇，現特價990元。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲台隆手創館FUNY冷暖科技圍巾，原價1,580元，特價1,280元。

台隆手創館近期也在各店內設置「HANDS透心涼風扇專區」，銷售各式酷炫風扇新品、科技沁涼圍巾、渦輪手持扇等，適逢「迎夏年中慶」檔期，推出會員消費滿2,000元送100元抵用券，全新申辦會員，贈送15,000點紅利點數，可現抵50元消費。活動期間消費Niseko冰品雪糕，還可抽試駕2,856元的日本原裝Niseko哈密瓜／蘋果冰淇淋迷你杯24杯。

▲HOLA公布居家降溫3大關鍵。（圖／各業者提供）

▲台隆手創館Wonder旺德 USB無線DC涼風扇，原價899元，特價799元。

關鍵字：

居家, 夏日, 涼感, 手持扇, 優惠

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