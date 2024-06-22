清透妝必收偽素顏唇膏！YSL粉圓管討論度超高、邊佑錫同款一抹天生嫩唇

文／美人圈

2024偽素顏「有色潤唇膏／水光唇膏」推薦！清透妝感當道，漂亮自然的偽素顏唇膏絕對必備，具有洽當的光澤與適當的顏色，均勻唇色的同時又不能妝感太重，才能更貼近偽素顏妝效，以下盤點開架、專櫃的2024偽素顏「有色潤唇膏／水光唇膏」推薦，趕緊來收！

2024偽素顏「有色潤唇膏/水光唇膏」推薦

DIOR迪奧 癮誘粉漾潤唇膏 #061果凍珊瑚（Jisoo色）

Jisoo色必須收！DIOR再度推出以Jisoo為靈感的限量色選#061果凍珊瑚，兼顧仙氣飄飄與俏皮甜美的女人味，輕輕一抹就能為雙唇帶來舒適、豐盈、潤澤的極致感受，單擦或疊擦都好看，讓唇瓣有活力血色，素顏擦就超好看。

▲DIOR迪奧 癮誘粉漾潤唇膏 ，NT$1,380。（圖／DIOR）

YSL 情挑誘光潤唇膏 #3B裸色薔薇

小紅書上討論度超高、燒遍全網的YSL粉圓管，台灣終於要限定登場！YSL首度推出精品級潤唇膏，以奢華玫瑰粉色全金屬管身，腰封鑲嵌粉色YSL CASSANDRE LOGO，質感爆棚！且絲滑質地越擦越水潤、讓人超上癮，日前618購物節YSL官網開賣的#3B裸色薔薇，是純淨蜜桃淡淡的水蜜桃色，輕鬆還原天生裸唇，打造人間最好駕馭的仙氣純欲妝！

▲YSL情挑誘光潤唇膏，NT$1,580，7／1正式開賣。（圖／小紅書＠阿敏、YSL）

LUNASOL 晶巧艷光亮唇釉 #EX01苦韻蔓越莓、#EX03絢燦光河

光嫩感超強！LUNASOL推出全新唇釉，顛覆唇釉給人的黏膩感，這款相對水感、輕盈不黏膩，發色更帶有透感、讓唇瓣看起來晶瑩剔透的同時還保有自然感，共推出三個色號，首推#01帶有玫瑰色調的苦韻蔓越莓與#03揉和晶瑩珠光，能讓唇瓣有自然血色，且變得水嫩、帶一點點豐潤感，薄唇必收！

▲LUNASOL 晶巧艷光亮唇釉，NT$1,350。（圖／LUNASOL、BEAUTY美人圈）

Sisley 植物水光粉漾潤唇膏

偽素顏超適合！Sisley延續植物養護專家的專業，添加植物水潤保養晶萃，讓雙唇宛如一整天源源不絕的注入保濕水分，長時間賦予雙唇滋潤、不會假潤，不會只有當下有保濕感，而是長時間擁有保濕力，揮別唇瓣乾燥！除了#1透明色，更有會隨體溫變色的#2百變幻粉、以及#3花漾菓莓，是時髦魅力的優雅玫瑰莓果色，一擦立刻白皙。

▲Sisley 植物水光粉漾潤唇膏，NT$1,780。（圖／sisley）

嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏 #458 Pop Rose Glow

全新色號來啦！作為嬌蘭的明星商品之一，這款是添加蜂蜜的潤色護唇膏，與嬌蘭的各式保養品相同，蘊含高比例自然來源萃取成分，在今年全新亮粉色，更適合用來打造明亮清新的唇妝，薄擦超顯嫩、顯年輕，太適合春夏使用！

▲嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏，NT$1,450。（圖／嬌蘭）

su：m37 花漾純萃亮采潤唇膏

100%純素配方，獲得韓國Vegan相關單位認證！敏感唇也能安心使用的有色潤唇膏，親膚的質地，如護唇膏輕透融化地包覆雙唇，煥發自然水嫩光，且質地輕盈、即便重複多疊也完全零負擔，更能綻放漂亮又自然的光透感，想要優雅感的人，首選#01紅色。

▲su：m37 花漾純萃亮采潤唇膏（限定販售）4.5g，NT$980。（圖／IG@sum37_official）

希望增添活力感的人，則推薦可以試試#02珊瑚色！輕輕一抹就讓唇瓣變嘟嫩、超欠親！

Visée 璀璨寶石潤唇膏 #BE370珊瑚水晶

佳瑪網路商店限量上市！一抹有通透的色彩和優雅光澤，質地輕盈柔滑、融於體溫，能很好的扒在唇瓣上且不黏膩，同時結合高保水植物油和防止唇部水分蒸發的油劑，能為雙唇帶來光澤和滋潤、不怕乾裂，其中#BE370珊瑚水晶相對能遮深色唇，堪稱深色唇最佳偽素顏唇膏！

▲Visée 璀璨寶石潤唇膏 2.9g，NT$360。（圖／Visée）

innisfree 晨露光透水感唇膏 #02蜜糖珊瑚、#06粉霧玫瑰

innisfree春妝太美！這款水感唇膏添加高光澤聚合物與保濕配方，打造清透閃耀的水光唇彩，薄擦一層自然顯色、層層堆疊可達到鮮豔飽和的光澤、滿足不同唇妝效果，除了4號主打色外，2號與6號更是非常顯氣色又自然的蜜糖橘色調及玫瑰色，素顏擦也超好看！

▲innisfree 晨露光透水感唇膏，NT$520。（圖／innisfree）

AOU 光澤潤唇膏 #Peanut

《背著善宰跑》邊佑錫同款！邊佑錫的御用彩妝師다인於SNS公開邊佑錫在《背著善宰跑》劇中使用的彩妝品，其中大明星柳善宰上台表演這一幕的性感漸層唇色，就是使用AOU光澤潤唇膏 #Peanut 花生色打底！帶棕色的柔和色號，男生用也毫不突兀，輕鬆讓唇瓣水嫩、有血色！

▲《背著善宰跑》邊佑錫同款唇色公開。（圖／Amiid beauty）

AOU是張員瑛御用彩妝師的自創品牌，這款光澤潤唇膏很能打造出天生美唇感！尤其#Peanut這個色號，是帶棕色調的裸米花生色，絕對是日常最好搭配推薦色號，簡單一抹就有天生嫩唇，最棒的是，這款還能當腮紅膏使用，太適合拿來完成偽素顏妝容！

▲AOU光澤潤唇膏，NT$520。（圖／IG@aoucosmeticstw）

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