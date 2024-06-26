巴黎高訂周／香奈兒離開創意總監投奔歌劇世界！華麗芭蕾舞裙致敬經典

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒2024/25 秋冬高級訂製服系列25日在巴黎歌劇院上演，約3周前品牌創意總監Virginie Viard傳出卸任消息，目前仍未公開接棒者名單，而本系列則是由服飾名品創意工作室所構思設計，儘管無人謝幕，但仍被業界評價為完成度相當高的一場大秀。女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）、周迅也受邀親臨現場看秀。

▲香奈兒2024/25 秋冬高級訂製服系列在25日巴黎歌劇院上演。（圖／品牌提供）





▲周迅。（圖／翻攝周迅微博）





▲綺拉奈特莉（Keira Knightley）受邀看秀。（圖／品牌提供）

巴黎歌劇院誕生自1875 年，由建築師查爾斯加尼葉（ Charles Garnier ）設計，當時正處建築熱潮的時代背景，選擇此地發表高訂系列，當然是因為與香奈兒有深厚緣分，2021 年起香奈兒成為巴黎歌劇院芭蕾舞團的贊助夥伴，這次通過法國導演克里斯多福歐諾黑（ Christophe Honoré ）設計的佈景下，環繞著劇院禮堂的外側走廊，將長廊改造成鋪上紅色絲絨的歌劇包廂，一切看來高雅且奢華。





▲義大利模特兒Vittoria Ceretti穿著具有分量感的黑色塔夫綢（ taffeta ）斗篷禮服。（圖／品牌提供）

舞蹈一向是香奈兒血液裡的重要基因，系列以華美的歌劇世界為啟發，開場造型由「老佛爺最後一任繆思」之稱的義大利模特兒Vittoria Ceretti演繹，她穿著具有分量感的黑色塔夫綢（ taffeta ）斗篷禮服，別著蝴蝶結髮飾，定下戲劇性的基調。當然也能夠驚喜發現，巧妙運用芭蕾舞裙、小丑造型（ Pierrot outfits ），向芭蕾舞劇《藍色列車》（Le Train Bleu，1924 年）與《眾神領袖阿波羅》（ Apollon Musagète，1928 年）致敬，這兩部舞劇皆由嘉柏麗香奈兒（ Gabrielle Chanel ）親手設計出顛覆過往印象的舞台服裝，引領大眾進入奇幻構想。

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▲加上羽毛、流蘇、服飾珠寶以及花卉刺繡、珍貴辮飾等品牌經典符碼注入浪漫的詮釋。（圖／品牌提供）

標誌性的香奈兒斜紋軟呢套裝，依舊以自身步調發揚高級手工藝精神，座落於康朋街 31 號的六間高級訂製服工作坊裡約150位工匠親手打造此系列，一款有著箱型褶飾的香奈兒套裝以白色絲緞滾邊的酒紅色斜紋軟呢詮釋；受到水晶燈而啟發的玻璃刺繡細節，在行走之間散發迷人光澤感，加上羽毛、流蘇、服飾珠寶以及花卉刺繡、珍貴辮飾等品牌經典符碼注入浪漫的詮釋。澳洲模特兒Angelina Kendall演繹壓軸新娘造型，硬挺的白色塔夫綢裙裝，令人聯想起已故黛安娜王妃傳奇的婚紗造型，上半身採用了豐滿的花卉細節點綴，帶出整場盛典的絢爛高潮。

▲澳洲模特兒Angelina Kendall演繹壓軸新娘造型。（圖／品牌提供）