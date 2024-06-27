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4個香港必買小眾牌！小資價格入Cafuné質感包、Jennie針織套裝超萌

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記者鮑璿安／綜合報導

不少台灣人最近都愛去香港遊玩，香港也是一個流行文化非常充沛的地方，至於當地有什麼必買的小眾品牌？本篇當中《ET FASHION》特別盤點了4大話題包袋、服飾品牌，有韓團BLACKPINK成員Jennie、日本女星新木優子同款，也有搞怪風格的雨靴包，保證走在流行最前端。

Cafuné

▲▼ 香港品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 香港品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲香港品牌Cafuné 必買水桶包Egg Bucket 、Stance Wallet 。（圖／翻攝自IG）

成立於 2015 年的香港設計師品牌 Cafuné ，由一對摯友 Queenie Fan 和 Day Lau 共同創立。「Cafuné 」一詞則是葡萄牙文，意為輕撫愛人的頭髮，帶出了品牌雋永而浪漫的設計美學，設計師Queenie曾在3.1 Phillip Lim、Coach 和 rag & bone 等知名品牌工作，因此累積豐富的經歷，品牌成立短時間內，旗下包款便受到名人新木優子、鍾欣潼等人喜愛，迅速打開知名度。必買包款像是水桶包Egg Bucket 、Stance Wallet ，以簡約設計感迎合日常，價格約台幣兩萬元內相對好入手，成為許多上班族最愛。

FEMANCE

同樣是香港原創設計，Femance成立於2019年，品牌名稱混合「female」以及「romance」的含義，傳遞女性本質情懷。像是Calla手袋的標誌性設計是採用了不規則廓形，波浪般的弧度貫穿在肩背包上，帶來柔情似水的浪漫；另外也推薦半月形狀的Luna，結合撞色皮革，相當活潑有趣。

PabePabe

▲▼ 香港品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 香港品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲香港的新銳品牌PabePabe則以搞怪童趣風格緊抓大眾目光 。（圖／翻攝自IG）

相較於前兩個品牌的優雅路線，來自香港的新銳品牌PabePabe則以搞怪童趣風格緊抓大眾目光，直接將手提包混合插座、雨靴等天馬行空的物件，顛覆既有的包款輪廓，適合喜愛搞怪風的時尚迷入手。

YanYan

最後介紹的「YanYan」是來自香港的針織品牌，由2位主理人Phyllis Chan和Suzzie Chung於2019年創立，BLACKPINK成員Jennie曾經穿著YanYan的格子針織套裝，繽紛配色搭配上鮮亮圖騰超有少女感，Jennie以具有影響力的機場時尚成功帶動了品牌知名度。而YanYan設計語言混合現代與中國傳統的元素，很有辨識度，同樣在海外掀起話題。

關鍵字：

香港, 設計師, 品牌, 包款, BLACKPINK

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