詩特莉推「美女與野獸」限量禮盒　還有新鮮花瓣製作的「玫瑰餅乾」

▲Aunt Stella推出季節限定禮盒，以美女與野獸為主題。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本手工餅乾品牌Aunt Stella詩特莉面對即將來臨的秋季，別出心裁推出以迪士尼經典動畫《美女與野獸》為主題的限定禮盒，並首次推出玫瑰造型餅乾，主打採用天然玫瑰花瓣跟玫瑰水，堪稱是最浪漫的餅乾了。而貴婦級伴手禮YOKU MOKU，今夏也推出當季限定向日葵包裝，美麗的向日葵花海躍然盒上，品嚐餅乾時更有清新氛圍。

《美女與野獸》主題禮盒以溫暖的黃色為主調，重現了貝兒與野獸共舞的經典場景，包裝上精心描繪的舞會畫面，不僅喚起觀眾對這個美好故事的回憶，也增添了一份童話般的浪漫氛圍。品牌還提供全方位的客製化服務，包括吊卡、袖套和木盒的個性化設計，讓送禮更添心意。

禮盒內容除了品牌招牌的手工餅乾外，最引人注目的莫過於首次亮相的玫瑰造型餅乾，呼應童話中那朵關鍵的玫瑰元素。該款餅乾採用新鮮玫瑰花瓣與天然玫瑰水製作，咬下時可以感受到淡雅的玫瑰香氣，為味蕾帶來驚喜。

詩特莉表示，從7／1起至7／31推出「超早鳥預購」優惠，單筆訂購秋季禮盒滿1萬元即可享92折優惠。

以雪茄蛋捲受到台灣消費者喜愛的日本東京的甜點伴手禮YOKU MOKU，近期針對夏季，與日本花禮品牌Hibiya-Kadan合作推出的夏季限定包裝「向日葵綜合禮盒」，以迷人的向日葵為主題，紙盒打開後，明媚向日葵花海映入眼簾，而精緻鐵盒形式也可呈現贈禮的大器，提供18入和36入兩種規格。

業者表示，18入紙盒包裝有原味雪茄蛋捲、鹽味檸檬脆餅和柑橘巧克力脆餅，而鐵盒更加入了巧克力雪茄蛋捲，鹽味檸檬脆餅使用安第斯山脈玫瑰鹽，特色包括溫和口感和顆粒，賦予餅乾酥脆的質地，還有檸檬的酸爽滋味，配伯爵茶超適合；柑橘巧克力脆餅採用橙皮與柑橘果醬，融合含有80%可可的巧克力和奶油所製成，融合柑橘的清香和巧克力的苦澀風味，適合搭配冰咖啡。

全新夏季限定向日葵綜合禮盒將於7／15在台開賣，即起開放預購。另即起至7／14期間，品牌展開在台十三周年第一波優惠活動，優惠商品共8款，包含經典原味雪茄蛋捲系列禮盒、巧克力雪茄蛋捲禮盒，以及抹茶雪茄蛋捲禮盒，同享指定商品單盒87折優惠。單筆消費滿 13,000元加贈YOKU MOKU環保袋。