炎夏運動混搭穿出時髦感！連身洋裝、學院風手袋衣櫃先入手

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

盛夏之際，將自身沐浴在暖陽之中，要在方便活動之餘也能展現型格風範，可以試著將衣櫃中的運動單品混搭，無論是復古頭巾、大型包款、馬球衫等本季熱門關鍵字，都是你今夏必留意的穿搭重點！

漁夫帽

炎炎夏日，有一頂漁夫帽遮陽肯定是必備，稍寬的帽簷設計可以修飾臉型，丹寧材質不分性別是入手的好選擇！

▲Miu Miu 牛仔布漁夫帽，NT$19,500。

設計款墨鏡

墨鏡是夏日造型的必備單品，如果你已有了基本款的墨鏡，本季不妨選擇一些亮色系或不同款式的設計作為搭配單品。

▲Bvlgari 銀白象牙色橢圓形醋酸纖維太陽眼鏡。



短版上衣

台灣的夏季相當炎熱，一般在外很難穿得住外套，此時一件有著良好剪裁與面料的短版上衣就是必須，搭配漁夫帽和墨鏡等單品就能穿出俐落時髦感。

▲Sandro 藍色條紋針織無袖背心，NT$6,190。



連身洋裝

無袖的連身洋裝也是夏日衣櫃的好幫手，單穿一件就能輕鬆塑造風格，前提是剪裁與面料需仔細選擇，丹寧與Polo衫的結合是不容易出錯且好搭配的選擇。

▲TORY BURCH 高爾夫洋裝，NT$14,900。



學院風手袋

夏日在外，一個耐看的手提包是必備，出門能夠裝日常小物又能點綴整體造型。

▲LONGCHAMP LE PLIAGE 系列海軍藍學院風手提包，NT$4,300。



機能款球鞋

球鞋也是在炎炎夏日必備的鞋款選擇，除了復古風球鞋，一雙好穿具有功能性的球鞋設計是本季鞋櫃中的必備單品！

▲（上）Louis Vuitton 運動鞋，NT$41,500、（下）Christian Louboutin Astroloubi 淡藍色低筒運動鞋，NT$35,200。

造型參考



上述單品推薦，不妨參考以下造型解析作為你的夏日穿搭主題吧！

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