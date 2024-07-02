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伊能靜：三伏天是最佳瘦身時間　保證瘦「三伏心法」公開

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▲▼保證瘦下來！伊能靜私藏「三伏心法」公開 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜建議把握三伏天瘦身。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

56歲伊能靜減重有一套，日前她在《小紅書》分享，現在正是三伏天，也是一年之中最佳的瘦身時間，因為三伏天是一年中氣溫最高且最潮濕的時段，「入伏」之後，天氣就會進入持續高溫，當開始高溫，人體新陳代謝的功能會提升，這段時間雖然身體濕氣重，但因為高溫炎熱，身體更適合去濕，因此正是減重好時機。

想要在三伏天順利減重，她推薦自己私藏的「三伏心法」，趕快跟著學起來，虛胖的人更能趁這段時間感受成功瘦下的快樂。

▲▼保證瘦下來！伊能靜私藏「三伏心法」公開 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#要調

她呼籲三伏天要多吃瓜類，像是利水的冬瓜、生津的絲瓜以及降火的苦瓜，黃帝內經說：「汗為心之液」，當大量出汗就會感到心虛氣弱，像她自己會在家自製生津飲（材料：麥門冬10克、烏梅3枚、桔梗6克、生甘草3克、水1000毫升、冰糖適量），約煮10-15分鐘，藥材過濾後再放入冰糖，飯後喝真的能讓身體很舒服。

▲▼保證瘦下來！伊能靜私藏「三伏心法」公開 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#不吃

不少人在夏季容易冒痘、頭皮油、臉色蠟黃、人容易腫又氣虛，容易感到疲倦，呼吸常有喘不上來的感覺，這時建議大家盡量少喝冰冷、過甜的飲料，像是夏天最愛的啤酒配燒烤、冰奶茶配火鍋的組合都很傷脾胃，容易造成身體代謝變慢。

▲▼保證瘦下來！伊能靜私藏「三伏心法」公開 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#要改

改變飲食順序，早餐可以吃碳水，像是玉米、地瓜、南瓜、紫薯等根莖類食物，午餐是蛋白質，像是鮮蝦、雞胸肉、牛肉、豆腐都是好選擇，晚餐補充維生素，像是生菜、花椰菜、黃瓜、牛番茄，改變三餐食物的選擇順序，就能瘦更快。

關鍵字：

減重, 三伏天, 伊能靜, 瘦身, 健康

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