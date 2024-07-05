汪喵星球聯名玩具總動員推「分享包」　給毛孩暑假添樂子

▲狗狗啾啾球，專為小型犬設計，不易壞可以玩更久。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著台灣寵物飼養人口持續攀升，寵物用品市場逐漸擴大。根據農委會和內政部統計，全台犬貓認養登記數已達19.4萬隻，平均每2.3分鐘就有一隻毛孩成為家庭新成員，甚至超越了新生兒人數。因應這股趨勢，寵物用品汪喵星球近日宣布與迪士尼合作，推出玩具總動員系列寵物商品，讓家中可愛加倍！HOLA旗下涼感系列也有寵物產品，要家中毛孩舒服過夏天。

▲汪喵星球聯名玩具總動員推限量分享包。

汪喵星球與迪士尼聯名系列，最具話題性的便是專為犬貓設計的「快樂分享包」，該款限量5000組的套裝，以玩具總動員中的人氣角色火腿豬和三眼怪為主題，打造了一系列實用又趣味的日常用品，內含造型陶瓷碗、專屬湯匙等餐具，還有帆布手提袋、罐頭、零食等多樣商品。為了滿足毛孩的娛樂需求，套裝中還特別加入了狗狗專用的啾啾球和貓咪的貓草包，讓寵物從食、衣、住、行到玩樂都能一次滿足。

此外，狗狗版本的分享包裡添加了雞胸肉零食，而貓咪版則搭配了小方粒凍乾，帆布包和陶瓷碗為限定商品，僅在此套裝中提供，無法單獨購買。相較於原價千元以上的價格，透過分享包的方式整合販售，花599元就能帶回家。

汪喵星球表示，暑假同步舉辦「毛孩總動員」夏日寵物展活動，即起至7／9在官方網站推出多重折扣優惠，包括其他寵物主食、用品都有特價，購物滿額還可獲贈貓咪宇宙公寓屋型箱，參與者有機會獲得東京迪士尼雙人門票。

台灣家居品牌HOLA和樂家居針對台灣亞熱帶氣候，推出一系列夏日季節性產品線「SNOW TOUCH冰紗系列」，主打沁涼不遞減的長效降溫功效。該系列由天然玉石紗線製成，主打水洗過後效果也不會遞減。產品線覆蓋從室內拖鞋、寵物睡窩、沙發坐墊等品項。今年新推出療癒色系「奶昔白」，採用柔和的灰調質感，散發療癒的清新視覺，與各種居家風格也能完美融合。

寵物專屬的涼感寵物窩和寵物坐墊，標榜防水抗菌且通過耐磨、抗勾紗等測試，讓毛小孩夏天在家也能舒適清涼。造型北極熊和企鵝抱枕則是明星商品，療癒造型加上沁涼材質，成為炎夏抱抱新寵。