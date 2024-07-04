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真正的BabyBoss來了！「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport

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▲「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport。（圖／業者提供）

▲「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

爸爸媽媽有福了！許多父母心中最懷念的「遛小孩地標」BabyBoss職業體驗城，其國際最大規模的兒童職業體驗樂園品牌KidZania，今（7／4）正式宣佈將進駐南港三井Lalaport，廣達2000坪的空間讓父母解放自由時光，預計2025年正式開幕。

▲「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport。（圖／業者提供）

2019年京華城結束營業，當時有許多父母對裡面的親子設施大喊不捨，尤其最受歡迎的「BabyBoss職業體驗任意城」更是讓父母苦等回歸，現三井南港Lalaport確定引進國際最大兒童體驗品牌KidZania，父母們可以期待有個遛小孩的新地點啦！

▲「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport。（圖／業者提供）

KidZania源自墨西哥，目前已授權19個國家，全球共有24個據點，是以2歲至14歲的孩童為對象、提供孩童們提前成人職業模擬的室內型主題設施，像是一個孩童版的虛擬城市，將有許多不同的企業與業種進駐，體驗數十種以上的職業。館內的設計就像真正的城市街道，讓小孩真的感覺真實的工作。

▲「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport。（圖／業者提供）

業者表示，其園區概念融合教育與娛樂，讓孩童們除了可以嘗試體驗自己喜歡的工作，透過職業的體驗與學習真實社會的運作，也培養孩童們自我生存的能力，是個「由孩童作主的城市」。

其KidZania在日本已與三井長期合作，包括豐洲、甲子園與福岡都有據點，三井豊洲的LaLaport內有60種不同職業，包括美容師、導遊小姐、銀行行員等，提供給3至15歲的小孩體驗，單日最高可吸引3千多名孩童入場，連平日都很熱鬧。

關鍵字：

KidZania, 職業體驗, 兒童樂園, 南港, BabyBoss, 京華城

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