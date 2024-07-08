5雙大勢德訓鞋百搭顯腿長！Rosé同款Palermo、adidas T-TOE家族紅翻

記者鮑璿安／綜合報導

今年夏季時尚圈眼光再度投向「德訓鞋」，最初在70年代用作室內訓練的德訓鞋，多選用麂皮或是皮革打造，外觀特色是擁有扁平鞋頭和不易鬆脫的鞋帶，如今成為大勢單品，其修飾腳型的功能性可以說是好搭又好穿，頗受時尚迷喜愛，以下盤點5雙話題款式，除了大紅的Rosé同款Palermo、adidas旗下T-TOE家族，還有這些選擇。

adidas Originals T-TOE系列





▲BABYMONSTER演繹風靡全球的T-TOE系列鞋款Samba、Gazelle和Handball Spezial 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals GAZELLE BOLD 。（圖／品牌提供）

在社群上反響熱烈的adidas Originals T-TOE系列，作為復甦德訓鞋的幕後功臣，以Samba、Gazelle和Handball Spezial三款鞋掀起流行趨勢，陸續展開聯名。Samba 的旅程始於經典足球鞋；Gazelle經過70多年逐漸發展成為經典的輕便麂皮鞋面和橡膠鞋底； Handball Spezial在1970年代登場時，是設計作為高階的手球球鞋，三者憑藉其動感的配色和舒適的穿著感走紅，區別則在於擁有平底、厚底、半透膠底，鞋帶等細節處不同，可根據大家的喜好入手。

PUMA Palermo

▲Rosé 驚喜穿著復古運動風外套搭配牛仔褲出鏡，腳踩 PUMA 近年暢銷全球的 Palermo 鞋款。（圖／品牌提供）

▲PUMA經典德訓鞋 PALERMO 復刻回歸，亞太地區品牌大使 IVE穿著 。（圖／品牌提供）

PUMA 近年暢銷全球的 Palermo 鞋款，在BLACKPINK成員Rosé 成為最新全球品牌大使親自演繹之後，熱度居高不下，以義大利南部西西里島的巴勒莫 (PALERMO) 為名，融入時下Y2K美學。鞋款廓形同樣採用了標誌性T字鞋頭，延續德訓鞋經典魅力，鞋側跑道元素，注入品牌運動基因。

Converse Run Star Trainer





▲Converse近日推出全新Run Star Trainer流星復古運動鞋 。（圖／品牌提供）

Converse近日推出全新Run Star Trainer流星復古運動鞋，設計元素混合了品牌過往近20款不同鞋型，最終誕生了高辨識度款式，擁有經典Chuck Taylor All Star的外底劍齒紋路延伸至腳跟，凸顯前衛設計感，並保留Run Star Hike鞋跟流星標誌與鞋側Star Chevron星箭標誌，結合品牌傳承與潮流風格，一次帶來7種顏色，超有夏日多巴胺風格。

Onitsuka Tiger MEXICO 66

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 金底黑虎爪紋 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger 標誌性鞋款MEXICO 66於1966年首次推出，當時是為墨西哥奧運的日本代表團所打造，採用優雅柔軟的皮革製成，細鞋帶穿過金屬孔眼別具復古魅力，以日常百搭的特性再度攻佔時尚圈，不妨搭配一雙小白襪休閒混搭。

FILA芭蕾運動鞋款「ECHAPPE LACE」





▲韓韶禧近來穿著這雙FILA芭蕾運動鞋款「ECHAPPE LACE」拍攝形象照。（圖／品牌提供）







▲「ECHAPPE LACE」在台灣開賣。（圖／品牌提供）

韓韶禧近來穿著這雙FILA芭蕾運動鞋款「ECHAPPE LACE」拍攝形象照，ECHAPPE LACE採用Balletcore風潮的「蕾絲」作為設計概念，獨特織帶交錯設計猶如緞帶般，搭配戶外調節繩扣；中大底橡膠材質與特殊鞋底刻紋則提供良好抓地性，平衡了戶外運動風以及夢幻質感，走在時髦尖端。