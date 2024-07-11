寬臉必學減少留白化妝技巧！無痛縮窄更飽滿精緻　拉長眉尾是重點

文／美人圈

很多人正面看顯臉小，但是一看側面就會發現有一塊面部留白過多，很顯臉寬，其實要縮窄臉寬，在妝容上多注意幾個重點部位就可以達到縮窄臉型的效果！這次一起看看寬臉怎麼透過妝容縮窄臉型，延伸眉尾、眼線，還有腮紅位置都是重點，臉型更窄更立體精緻，快一起往下看看吧！

臉寬≠臉大，臉寬其實是側邊「面部留白」過大

很多人正面看臉小、但是側面看臉卻很寬，好像是多了一塊留白，顯得臉很大或又圓又方，臉部側邊的留白最主要的原因是因為五官過於集中，且多半伴隨著下顎角突出的問題，才會讓臉部輪廓在視覺上集中在面中，也就容易讓外側留白過多。想要縮窄臉寬、修飾外側留白部位可以從兩個方向下手：調整輪廓及延伸五官，讓寬臉臉型直接在視覺上縮窄，臉型更精緻、顯小臉。

▲臉寬其實是側邊面部留白過大。（圖／IG@dasique_official，下同）

減少臉部留白化妝技巧：

修飾臉寬就靠拉長眉尾

要縮窄方臉及臉寬，透過修容或是集中輪廓的化妝方式之外，也可以反過來、從加強「延伸五官」開始！特別注意在畫眉毛時，可以稍微延伸一點眉尾長度，將眉尾順著眉型往外畫出去一些些，可以有效縮窄臉部邊界，起到修飾臉寬的效果。另外，眉毛的弧線也可以進一步增加柔和的線條，在視覺上修飾下顎角。

▲延伸五官可以有效縮窄臉部邊界。（圖／IG@kirsh_blending）

拉長眼線，視覺上縮臉寬

透過延伸眉尾線條可以稍微修飾臉寬，其實眼線也是有玄機！想修飾臉寬，眼尾往外延伸的眼線正好可以縮短臉側的留白，讓五官更加集中！另外拉長的眼線不僅可以縮短臉寬，同時也與眼下腮紅起到銜接效果，放大雙眼增加魅惑氣息的同時，也可以縮短下顎角距離，顯得下顎角往內縮。

提亮蘋果肌集中輪廓

一般來說圓潤飽滿的臉型及膨潤蘋果肌是最理想的臉部輪廓，如果臉型本身是顴骨或下顎骨稜角突出、骨骼感比較明顯的話，一定要注意修容、特別是打亮絕對比修容來得更重要！要讓臉型飽滿、蘋果肌膨潤，打亮點建議落在蘋果肌上方，可以讓蘋果肌自然提亮，飽滿立體整個面中部位，比狂打陰影修容更修飾臉型！

腮紅由外往內畫、往下不要過鼻頭

除了修容之外，腮紅也是縮窄臉寬很重要的關鍵，畫法重點在於「由外往內」，第一筆可以落在顴骨外緣、接著平行往鼻樑方向延伸，這樣子大範圍的水平腮紅不僅很有少女感，也可以從中截斷臉型、縮小臉寬，要注意的是眼下腮紅以平行畫法為主，往下不要超過鼻頭，否則可能會有老氣感。

外輪廓修容定妝

接著，延續剛剛的修容範圍，在靠近下顎的部位再用淺色的粉狀修容作銜接，不僅修容更加自然、而且也可以透過粉狀修容達到修容定妝的效果。用最淺的陰影色調輕輕畫在臉部外輪廓線，範圍大約是正面對鏡子、臉的最邊緣，在剛剛畫的外輪廓線外側，往下與脖子做銜接，這樣可以讓底妝更加乾淨且修容更自然。

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