金秀賢時隔9年再來台！腳踩GUCCI小白鞋帥氣搭機　將於今晚抵達

▲南韓男神金秀賢稍早現身仁川機場搭機出發，將於今日傍晚抵台。（圖／ Koreadispatch）

記者張毓容／台北報導

南韓男神金秀賢與女星金智媛因合作超夯韓劇《淚之女王》，兩人人氣都再爆升，超有CP感的兩人在戲劇殺青後，各自在亞洲地區陸續進行不少活動，而繼日前金智媛來台為Dior台北新光三越Diamond Towers精品店開幕站台，金秀賢也將於今（5日）傍晚飛來台灣，為明（6日）於林口體育館登場的粉絲見面會提前做準備。

金秀賢近期忙於飛往亞洲各地舉辦巡迴見面會《EYES ON YOU》，而台北場將於6日在林口體育館正式登場。他時隔9年再度來台，今日稍早就被拍到他現身仁川機場出發，現場不僅有眾多韓媒蹲守拍攝，更吸引大批粉絲熱情送機。

▲金秀賢搭機裝搭配GUCCI斜紋夾克74,000元和白色休閒球鞋 31,600元。（圖／ 品牌提供）

他以一貫輕鬆隨興的穿搭風格現身，他身穿GUCCI斜紋夾克，以簡約俐落的剪裁輪廓搭配白T和淺色丹寧褲，腳踩GUCCI白色休閒球鞋，再戴上一頂黑色棒球帽，整體造型看似低調簡單，但又不失帥氣，巨星氣勢一覽無遺。沒戴口罩遮掩的他，大方面對鏡頭和粉絲揮手、比愛心致意，親和力滿點。

▲金秀賢以休閒丹寧裝搭配MIDO Ocean Star 39海洋之星系列自動腕錶。（圖／MIDO提供）



而在金秀賢出發前，他所代言的瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）今日稍早也搶先釋出他的最新形象照，帥翻粉絲。在最新形象照中他以休閒丹寧裝搭配Ocean Star 39海洋之星系列自動腕錶，慶祝此系列問世80周年，新錶最大突破是39毫米的錶徑男女皆可駕馭，且錶殼更為纖薄，搭載MIDO Caliber 72自動上鍊機芯，具200米防水，共有藍色漸變色、香檳金漸變色、黑色漸變色面盤鍊帶錶，以及一款黑色橡膠錶帶錶等4種款式。