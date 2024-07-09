說流行／嘉柏麗香奈兒特展此生必看！200件作品、百年經典黑裙上海登場

記者鮑璿安／專題報導

法國先鋒時裝設計師嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1910 年開設了自己的第一間帽子精品店，而後改寫女性穿衣思維、在高級訂制服的世界掀起了巨大革命，對時尚圈而言也是至關重要的人物。繼巴黎、東京等地之後，香奈兒在上海首次舉辦回顧展《時尚宣言｜嘉柏麗·香奈兒》，呈現超過 200 件作品、百年經典的標誌性黑色洋裝等，一同見證這不朽創作。





▲嘉柏麗香奈兒卻以極簡和精準的風格解放了女性身體 。（圖／品牌提供）

20世紀初過度繁複與華麗的裝飾風格主導著西方女性時尚，嘉柏麗香奈兒卻以極簡和精準的風格解放了女性身體，歷經百年時間，在瞬息萬變的流行趨勢下依舊有其不變的影響力。本次展覽聚焦香奈兒女士創造的經典風格，以時間劃分出兩個重點，自 1910 年代到 1930 年代象徵品牌起點的創作，以及 1954 年至 1971 年重回時尚界後的作品。





▲1932年晚禮服。（圖／品牌提供）





▲1934年春夏黑色禮服。（圖／品牌提供）

第一展區呈現1913 年首次推出的jersey針織面料條紋水手上衣，香奈兒將最初適用於男性內衣的面料運用於高級時裝中，反叛性思維卻改變了女性與她們的生活方式，取得卓越反響。1910 年代的運動風格服飾和小黑洋裝同樣如此，在時尚歷史上擁有不可磨滅的地位，從女性服喪穿著的禁錮中出走，演變到如今成為流行關鍵詞，採用流動剪裁重塑出時尚魅力。其中一個專屬展廳將展示創於1921 年的香奈兒 N°5 系列香水，這款「洋溢女性氣息的女性香水」採用革命性調香配方，也代表香奈兒女士與前沙皇御用調香師恩尼斯鮑（Ernest Beaux）所締結的深厚情誼。

▲1957年洋裝 。（圖／品牌提供）





▲1960年蝴蝶結洋裝。（圖／品牌提供）

▲1968年設計 。（圖／品牌提供）

展覽第二部分涵蓋了香奈兒女士 1950 年代後的創作，這些在如今香奈兒設計語彙中依然發光的品牌符碼，包括斜紋軟呢套裝、雙色高跟鞋和 2.55 菱格紋包款。而展覽尾聲精選兩部影片，闡述了香奈兒女士職涯後期的最後幾個系列，忠於自我風格的一面。本次展覽呈現超過 200 件作品，包括來自巴黎時尚博物館加列拉宮和香奈兒品牌資產傳承部門的收藏，以及紐約大都會博物館、洛杉磯亞利桑那州立大學 FIDM 博物館、巴黎裝飾藝術博物館和 Alaïa Foundation 等多個國際博物館及藝術機構的珍藏。

▲去年Prada在上海舉辦《Pradasphere II》展覽。（圖／品牌提供）

精品不斷帶來豐富多元的深度體驗，去年Prada在上海舉辦《Pradasphere II》展覽，設計師雙人組Miuccia Prada、Raf Simonss也親臨現場，除了展示首個Prada系列迄今的近200套女裝與男裝，陳設品牌標誌性包款從Galleria到Cleo，象徵時尚的演進史。品牌更首次為上海Pradasphere獨家設計的20款裙子，展現專屬於當地的美學。