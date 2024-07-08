fb ig video ETtoday search mobile

每天都需要卸妝？皮膚科醫師揭「常見保養迷思」7大真相

>

▲▼ 皮膚科醫師揭常見保養疑惑7大真相 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲保養做對才能真正養護肌膚。（圖／翻攝IG@xeesoxee、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@goodal_official、@aoihamada、@ahc.official

保養天天做，不代表你都做對了。知名皮膚科醫師廖苑利就盤點許多人都有的7大常見保養迷思，像是「乳液、乳霜要全套用才好？」「每天都需卸妝？」等，從清潔、保濕到美白，一一解答真相，快來看看你的保養有沒有做錯。

＃用化妝水濕敷來保濕？

可以用於救急，但是不可以每天使用，容易導致肌膚更乾燥，甚至敏感、長痘。

▲▼ 皮膚科醫師揭常見保養疑惑7大真相 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃乳液和乳霜要全套一起用？

不需要，因為乳液和乳霜都有保濕作用，只要選擇一個適合的、覺得舒適的就可以了。

＃洗面乳有美白、抗老的作用？

沒有，其實洗面乳停留在臉上的時間很短，最大功能還是清潔。

▲▼ 皮膚科醫師揭常見保養疑惑7大真相 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃每天都需要卸妝？

其實不需要，如果日常只是使用不防水的防曬甚至粉底，沒有使用其餘化妝品，都可以通過一般洗面潔顏產品洗掉。

＃用美白藥膏效果更好？

美白藥膏一般用於治療是針對黃褐斑、雀斑、老年斑等皮膚損傷後留下的色素沉澱，效果很好，但是刺激性很大，不可自行用於護理。平時還是建議使用美白保養品，且日常做好防曬才是正確美白法。

▲▼ 皮膚科醫師揭常見保養疑惑7大真相 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃醫美面膜的效果比普通面膜更好？

醫美面膜理論上要求比化妝品面膜高一些，相對來說，醫用面膜成分會更簡單安全，若是敏感肌、皮膚炎、問題肌等在治療穩定階段，使用醫用面膜安全性會更高。

＃可口服保健品或藥品美白？

在確保身體健康的情況下，可以口服維生素C、穀胱甘肽來美白提亮膚色，藥物的部分，可在專業醫師指導下口服傳明酸，不過口服傳明酸會對身體凝血功能有影響，切勿自行隨意使用。

關鍵字：

保養, 護膚, 迷思, 疑惑, 真相, 清潔, 保濕, 美白, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

12星座中「最難搞的老闆」Top 3！冠軍一不滿意　直接臭臉炒魷魚

12星座中「最難搞的老闆」Top 3！冠軍一不滿意　直接臭臉炒魷魚

亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式

亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式

夏日香氛新作盤點！Chanel嘉柏麗清新版、diptyque暖陽香讓人沉浸地中海

夏日香氛新作盤點！Chanel嘉柏麗清新版、diptyque暖陽香讓人沉浸地中海

夏天就變油頭人？專家教清爽去味秘訣：洗髮前「多一步」超重要 夏季10雙彩色球鞋推薦！Asics北歐風、Adidas Gazelle厚底都好燒 5個跡象代表你變成熟了　選擇「不在乎」很重要 南韓爆紅「紙巾吐司」創始店來台快閃！經典奶油、巧克力都吃得到 夏天必學消除汗味技巧擁有好聞體香　加碼網友激推止汗劑、身體濕巾 減肥老是失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第3超多人都中 每天都需要卸妝？皮膚科醫師揭「常見保養迷思」7大真相

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面