fb ig video ETtoday search mobile

25歲開始懂得投資自己　「6件事」成為最有價值的女人

>

▲▼ 看起來強勢其實膽小的星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲「6件事」成為最有價值的女人。（示意圖／翻攝IG@tvn）

記者鮑璿安 ／綜合報導

25歲是女人的蛻變期，揮別剛滿20歲的青澀稚嫩，開始好好思考未來的年紀。而25歲的妳可能還沒有足夠的金錢能力去佈局一切，但是卻可以從這幾件事開始慢慢改變，懂得投資自己，不論到了幾歲都會成為有價值的女人。

1.只有剛好的愛情沒有適婚的年齡

25歲的女人都會開始著急與另一半的感情進度，似乎25歲開始就要論及婚嫁，沒有在30歲之前嫁出去就成為「剩女」，很多人的結婚理由變成「年紀到了所以結婚」，其實愛情只有兩人都想走入婚姻時那才是最適合的階段，根本沒有什麼所謂的適婚年紀。

2.規劃自己的金錢

儲蓄習慣是我們每個人都應該慢慢培養的，然而每個人的金錢觀都不一樣，其實我們應該拿捏好自己花錢的尺度，同時規劃一個帳戶，只進不出慢慢積累財富。而這筆錢可以是用來買妳想要的東西，或是旅遊基金，這樣存錢不僅有目標，也會更有動力，不會輕易因小失大。

3.培養長久的興趣

很多人進入社會之後就失了「興趣」這個詞，其實找到自己的興趣是非常重要的一件事，而這個興趣也可以是陪伴妳走向未來的。我們常常在生活中感到疲憊，這時候興趣就可以幫助我們減緩壓力，也讓我們更了解真實的自己。

4.適度的犒賞自己

25歲開始，女性慢慢有自主經濟能力，這時候就可以選擇犒賞自己，不妨給自己一個小目標，在辛苦過後獎勵自己一個禮物。這樣不僅具有紀念價值，也是自主能力的象徵，不再需要期待別人買東西給自己，我們自己也可以讓自己快樂，背自己買的包，承載自己的故事。

5.珍惜和家人的相處時光

在組成自己的家庭之前好好跟父母相處吧！生命真的很短暫，除去上班上課的時光，能和父母家人相聚的日子真的不多。25歲開始或許會更加的珍惜家人，把家人放在第一位，因為長大以後才了解只有家人會無條件的對妳好，所以把時光花在家人身上一定不會白費。

6.擁有自己的想法

我們常常會發現，外表不是魅力的一切，然而擁有自己想法的女性更加迷人，不管到了幾歲，思想永遠能夠從談吐之中流露出來。在這個資訊爆炸的社會中，很多議題都是「少數服從多數」，可是其實真理也掌握在少數人手中，當我們面對不同的議題時，應該不問大眾評論，先問問自己的看法是什麼，內心的成熟往往是最有價值的。

關鍵字：

年紀, 女性, 投資, 成熟, 自主能力

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

12星座中「最難搞的老闆」Top 3！冠軍一不滿意　直接臭臉炒魷魚

12星座中「最難搞的老闆」Top 3！冠軍一不滿意　直接臭臉炒魷魚

亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式

亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式

42歲全智賢健身美照曝光！「緊身運動服」曬川字腹肌　釋放逆天身材

42歲全智賢健身美照曝光！「緊身運動服」曬川字腹肌　釋放逆天身材

寧可分手也不會坦承錯誤的三大星座！TOP 1底線超硬氣　絕不討好委屈自己 5個跡象代表你變成熟了　選擇「不在乎」很重要 夏天就變油頭人？專家教清爽去味秘訣：洗髮前「多一步」超重要 星巴克7／10起一連三天好友分享　從星期三開始別搞錯 夏季10雙彩色球鞋推薦！Asics北歐風、Adidas Gazelle厚底都好燒 5雙大勢德訓鞋百搭顯腿長！Rosé同款Palermo、adidas T-TOE家族紅翻 每天都需要卸妝？皮膚科醫師揭「常見保養迷思」7大真相

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面