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Jennie珠寶穿搭4招！戒指疊戴、多層項鍊打造小臉　職場也適合

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

人間香奈兒Jennie確定續簽YG團約，也宣布成立個人廠牌「OA」（ODD ATELIER），金珍妮「金老闆」的穿搭魅力再次為大眾關注焦點！

Jennie在2016年以YG力捧韓國女團BLACKPINK成員身分出道，幾年下來已晉升現象級別的頂級女團，從前進白金漢宮、各自代言精品、Lisa個人IG破億追蹤，寫下多項超狂紀錄的BLACKPINK可說是最強女團沒有之一！且每一位成員各有自身獨到魅力，性感與純真在Jennie身上並存著，舞台上的她自信也霸氣，不一般的穿搭風格更有「人間香奈兒」美稱，從2022年起開始為香奈兒珠寶拍攝形象廣告，Jennie以及Chanel Coco Crush之間的連結更為深刻，也讓人對她的造型細節格外好奇，舉例她偏好挑選簡約經典的款式，再利用混戴、多層次技巧打造個人特色，是從派對到職場都適用的穿搭法則，本篇就來整理Jennie的多套珠寶穿搭哲學。

Jennie這樣穿搭珠寶

1：戒指

說到精品珠寶，多數人第一入手的會是最好入門的戒指，日常生活中除了單戴，想讓戒指穿搭更有存在感？你還可以師法Jennie這樣嘗試跳脫框架，隨興組合Chanel Coco Crush不同金屬材質（顏色）、鑲鑽或非鑲鑽、寬版或窄版、三只或四只於同一手指上，更可多款戒指，享受疊戴趣味。

2：耳環

一左一右的合諧戴法就足夠美麗，但不妨參考Jennie示範耳環的進階穿搭巧思，同一副小巧的圈型／環形耳環戴上同一側耳際，或是選擇耳環＋耳骨夾的撞色混搭法，用不對稱造型突顯自我個性！

3：項鍊

試試長項鍊＋短項鍊，或是一條以上短項鍊的戴法吧！運用一長一短項鍊打造的Y字線條，以及具有份量感的多個吊墜項鍊，皆更能強調纖細的身形，並有修飾小臉的視覺效果。

4：手環／腕錶

穿搭初階班或是簡約派的你，推薦挑選一款做工細緻、設計經典不敗的手環以及腕錶，簡單戴上就能提升細節質感。另外，日前出席於首爾舉辦的Coco Crush Pop-Up Store活動，Jennie疊戴多款系列手環和戒指，頸間一條特長版本的Premiere項鍊腕錶更是畫龍點睛，推薦給進階班的你參考！

BLACKPINK Jennie金珍妮的珠寶穿搭重點

Jennie對於時髦的金飾珠寶有特別偏好，不過她也不受限於此，K金＋珍珠、白K金＋黃K金、K金＋鑽石，這些撞色／混和材質的組合也都能走入她的眼簾，更凸顯穿搭上的靈活度與率性感。多款戒指疊戴、同一側耳際戴上多個耳環的不對稱造型，以及有修飾小臉效果的一長一短的項鍊混搭，皆是Jennie身上時常出現的珠寶穿搭法。款式部分，她大多挑選造型洗鍊的經典設計，以利隨興混搭而不過於複雜。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 金飾怎麼選？K金是什麼？香奈兒、卡地亞、VCA「金戒指」穿搭必收推薦

● 珠寶新手入門挑耳環？盤點Cartier、Chanel、VCA簡約經典款

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jennie, 珠寶, 穿搭

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