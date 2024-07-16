時髦高級的鬆弛感必備！7個藍色襯衫穿搭法則　一件撐起各種風格

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一件好看的藍色襯衫，輕鬆就能撐起各種時髦的風格，無論通勤還是逛街都很合適，一年四季都能搭，本篇7個藍色襯衫穿搭法則推薦大家。

隨著時尚的迭代更新，過往代表著正式感的襯衫也在流行穿搭中有著重要的搭配地位，其中幾乎在所有時尚穿搭博主的造型中都能看到的藍色襯衫，更是每個人衣櫃的必備單品，本篇推薦大家幾個藍色襯衫的穿搭法則，一件穿一周都沒問題！

藍色襯衫搭配推薦



除了黑白色的基本款襯衫以外，藍色襯衫也是男女都非常推薦的穿搭單品，除了無性別感的中性色很好駕馭之外，在穿搭風格上的可能性也非常多。

1.藍色襯衫＋深色褲子

襯衫與長褲是穿搭中的基本搭配，這時候穿上黑色或白色可能會有明顯的制服感，這時候選擇穿上藍色襯衫，不僅可以讓色系多了亮點，整體的視覺效果也會更加輕盈，而且也很好上手。

2.藍色襯衫＋五分褲

隨著復古時尚的回歸，在90年代非常熱門的五分褲也再度重回時尚界的視野中，這種休閒風格比較強的單品，選擇搭配上藍色襯衫作為外搭，透過深淺不同的藍色系，色系豐富也更有現代感。

3.藍色襯衫＋運動褲

復古運動的熱潮燒到運動短褲上，在風格混搭越來越多元的年代，一件運動短褲搭配上藍色襯衫，再搭配上一雙樂福鞋，透過不同風格的混合搭配，打造有點對比感的時髦造型。

4.藍色襯衫外搭

當然，作為外搭，有一件藍色襯衫也是非常剛好的選擇，無論是褲裝、裙裝，隨手套上一件藍色襯衫，看似不經意的就能為造型加入時髦感！

5.藍色襯衫＋蕾絲裙

2024年夏季流行的蕾絲裙搭配上藍色襯衫，在略微性感的透膚造型中，加入中性的Oversized藍色襯衫，立刻就能完成高級的鬆弛感！

6.藍色襯衫＋蛋糕裙

藍色襯衫也是標準的Miu系穿搭必備單品，搭配上可愛蓬鬆的多層次蛋糕迷你裙，輕鬆完成可愛與知性兼具的千金風。

7.藍色襯衫＋牛仔褲

如果想要穿上One-Tone的造型感，可以選擇牛仔褲搭配藍色襯衫的組合，在這樣的穿搭中可以統一色系，卻又能在材質上展現豐富性。

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