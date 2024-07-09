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早餐「延後吃」減脂效果增一倍　堅持10周就有效果

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▲早午餐,早餐,吐司,早午餐盤。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲早餐吃晚一點，研究顯示就能有效減脂。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

研究顯示有吃早餐的習慣，好處多多，包括可以提早開啟代謝、讓思慮清晰等好處，而最近有研究顯示，將吃早餐的時間「移晚一點」，然後將晚餐時間「提前一點」，減脂效果居然增加1倍，只需要改變用餐時間，就能產生大效果。

其實這測試的主要概念，與之前日本出現話題的1日1餐概念相近，就是縮短進食的時間，在英國薩里大學（University of Surrey）進行10星期的研究，便出現「用餐時間對身體組成有影響」的結論。

▲瘦身,飲食,吃飯,垃圾食物。（圖／翻攝unsplash）

▲其實不僅早餐要往後，晚飯也要提前進食才行。

該研究以16位年紀在29至57歲的測試者中進行，把參與研究的人分成2組，包括實驗組與對照組，他們可以吃任何想吃的東西，但一組人在一般正常時間用餐，另一組「實驗組」的人在早餐時間比一般組晚90分鐘，而晚餐的進食時間則比一般組「早90分鐘」。

▲瘦身,飲食,吃飯,垃圾食物。（圖／翻攝unsplash）

▲把晚飯提前吃，就能增加空腹時間。

結果顯示，在被規定時間用餐的實驗組，減去的脂肪含量比一般組的人多上1倍，此外，參與實驗組的人因為用餐時間被限制了，導致他們胃口降低或減少吃零食，約57%的人認為他們吃的食物有減少。

雖然這是一個小規模的研究，但仍可以從中知道，縮短一整天的進食時間，對身體就有顯著的好處，研究者Dr. Jonathan Johnston表示，減少身體脂肪就可減輕罹患肥胖症與相關疾病的機率，這對改善身體健康有絕對的幫助。

▲瘦身,飲食,吃飯,垃圾食物。（圖／翻攝unsplash）

▲不過也有參與者表示，提早吃晚餐會影響他們的社交生活。

但其實在實驗組也有57％的人表示，這種飲食法雖然對減脂有幫助，但許多時間無法配合社交生活，自覺應該無法長久維持。想要讓身體更健康，不妨跟家人一起來實行吧！

關鍵字：

減脂, 用餐時間, 代謝, 健康, 研究

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