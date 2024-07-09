無印良品家具滿5千現抵500　IKEA絕版品出清19元起

▲無印良品瞄準新興租屋族，推特定商品消費滿額優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著7月到來，許多人迎來新的人生階段，無論是升學還是就業，都有一波新的租屋居家需求，MUJI無印良品看準求學、社會新鮮人們的市場趨勢，推出消費滿5,000元現抵500元優惠，且鼓勵消費者利用家具配置諮詢服務，讓需要的民眾舒適開啟新生活。

無印良品推出夏季優惠，即起至7／24期間，實體門市購買家具和檔案盒系列商品，單筆消費滿5,000元現抵500元，優惠品項包括床墊、衣架、衣櫥、書桌等品項，且部分門市還提供家具配置諮詢服務，顧客可以進行預約並獲得專業建議，打造符合個人需求的理想空間。

對於初次租房的人來說，床墊、衣櫥和書桌往往是最基本的必備品。無印良品三款床墊包括獨立筒支撐型、高密度獨立筒翻身型和超高密度獨立筒包覆型，提供了不同的軟硬度選擇，床套可以自行拆卸清洗，且軟墊和獨立筒部分都計劃在今年下半年推出零件，方便日後更換，既延長了使用壽命，也減少了不必要的浪費。

SUS層架組系列可視個人需求自由組合，不僅可以當作衣櫃或書櫃使用，還能組合成桌子；聚丙烯檔案盒系列、收納盒或軟質聚乙烯收納盒等均可搭配收納；無扶手設計的木製簡約沙發，即使放在較小的空間，也不會給人壓迫感，椅套可拆卸方便清洗。

IKEA夏季絕版品出清即起至7／24為期4周，推出千項精選商品限時限量5折起，從臥室、書房到客廳家具、家飾最高可省近8,000元，另加碼銅板價好物，花小錢就能輕鬆打造居家新氛圍，還有精選被套優惠，雙人組最高現省1,500元，單人被套組不到700元就能帶回家，此外絕版品出清期間，單筆消費滿500元以上，再加送一張ISTAD保鮮袋滿額兌換券。

▲ÄNGSNEJLIKA雙人被套，原價1,799元，特價999元。

最能馬上更換臥室夏日氣息的單品，自然就是被套莫屬，IKEA夏季出清最有誠意的就是被套組優惠，最高有4折起的划算價，意即現在出手就現省一半，包括原價2,499元的ÅKERFIBBLA雙人被套，特價999元，等同現省1,500元；低飽和色的ÄNGSNEJLIKA雙人被套，原價1,799元，特價999元，直接現省800元；RÅGBLOMMA單人被套原價1,399元，特價699元就能帶回家，俏皮的藍綠格紋搭配湖水綠，加上涼感材質，帶來滿滿清爽感。

▲船型KNOPARE掛鉤原價39元，特價19元；SUNDVIK衣櫃，原價8,499元，特價4,499元。

建議順便逛逛銅板價好物，原價39元的船型KNOPARE掛鉤，特價19元、原價99元的GLASIG小蠟燭燭台，特價49元。家具則有HEMNES玻璃門櫃，原價17,900元，特價9,990元，可現省7,910元、專為孩子設計的SUNDVIK衣櫃，原價8,499元，特價4,499元，也能現省4,000元。