洗臉洗錯難怪皮膚差！皮膚科醫師曝「正確清潔」7大關鍵

▲正確做好清潔是養出好肌膚的關鍵。（圖／翻攝IG@aoihamada、@04_j.a）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@goodal_official、@ahc.official

正確清潔是保養的第一步，也是養出好膚質的重要關鍵，洗臉洗錯不僅讓髒污殘留、堵塞毛孔，還可能造成肌膚負擔，破壞肌膚屏障，使肌膚出狀況。知名皮膚科醫師廖苑利就分享許多人常忽略的7個正確潔顏關鍵，快來看看你是否都做對了？

＃洗臉次數最多一天2次



廖醫師表示，健康肌膚的洗臉頻率，一天最多2次就夠了，而若是過敏期間，甚至可以3天不洗臉，整個屏障修護期間，對於不是出油量旺盛、非油光滿面的肌膚來說，洗臉頻率越少恢復越快。

＃盡量不要邊洗澡邊洗臉



建議先洗臉後再洗澡，盡量不要邊洗澡邊洗臉。因為洗澡的水溫容易過高，加上蓮蓬頭的水壓過高，也會傷害肌膚。

＃防曬不一定要卸妝

一般來說，以化學防曬劑為主的防曬產品不需要特別卸妝，但若是物理防曬劑為主的防曬乳以及有防水、防汗功能的防曬乳則都需要卸妝，才能清潔乾淨。

＃洗面乳要先起泡



洗臉時一定要先將洗面乳用起泡網或是在手上打出泡沫，再抹到臉上清潔，泡沫能減緩手對肌膚的摩擦，避免直接將洗面乳塗到臉上搓，會使臉部越來越乾燥。

＃避免使用物理性去角質



清潔面膜可以用，但磨砂膏等物理性去角質產品不要用。清潔面膜建議依膚質調整使用頻率，油性肌一周可用1次，乾性肌一個月1次，敏感肌則可只敷在T字部位或不使用。

＃敏感肌選卸妝乳



敏感肌卸妝建議盡量選擇卸妝乳，會更加溫和，也可以用洗卸合一的卸妝乳，這樣卸妝後就不需要再用洗面乳，能減少卸妝又洗臉對肌膚皮脂膜的傷害。

＃洗臉後別用毛巾來回擦



洗臉後，可用毛巾輕輕按壓，把臉上多餘水分吸乾，不要來回擦拭。

▲薇佳 全能胺基酸洗卸慕斯，150ml，NT$880。

以經典明星成分30%高濃度胺基酸結合多重專櫃級溫和潔淨保濕成分，打造出洗卸保養三合一的全新「全能胺基酸洗卸慕斯」，能溫和洗淨保濕不乾澀，升級版的彈性澎潤泡泡可減少肌膚摩擦，還可當面膜先敷再洗。

▲KANEBO suisai 碳酸泡泡毛孔淨透洗顏粉，16入，NT$480；32入，NT$930。

suisai酵素粉又推出超強新品了！全新「洗顏跳跳糖」碳酸泡泡毛孔淨透洗顏粉，以小蘇打、檸檬酸並搭配溫水即可產生「自動發泡」，不需要摩擦就可以極細緻、密度高的泡沫深入深層清潔，清除毛孔裡的角栓、老廢角質。

▲黛珂 AQ煥妍洗顏霜，125g，NT$1,850。

訴求生成比毛孔還小的緻密微粒泡沫，協助解決毛孔環狀暗沈問題，清除毛孔深處的皮脂和污垢，沖水後不殘留。

▲專科 超微米溫和修護潔顏乳，100g，NT$165。



添加能深層修護舒緩肌膚的積雪草萃取，穩定不安膚況，搭配雙重玻尿酸、蠶絲蛋白保濕精華等8種保濕保養成分，加上豐盈細緻的微米養肌泡泡，溫和洗淨毛孔深層髒污的同時，讓肌膚保濕鎖水不緊繃。