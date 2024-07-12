浪琴表CONQUEST征服者系列全面回歸　集創新、雋永、運動優雅於一身

▲浪琴表品牌好友林柏宏與謝欣穎對CONQUEST征服者系列新錶愛不釋手。（圖／浪琴表提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以優雅設計著稱的浪琴表（Longines），今夏迎來嶄新篇章，全球銷售副總裁 Yannick Jenni來台為浪琴表板橋大遠百名品店揭幕，同時攜手品牌好友林柏宏、女星謝欣穎一同演繹結合經典與創新元素於一身的全新CONQUEST征服者系列腕錶，一系列豐富的款式展現多元時尚風格，也提供日常搭配的無限可能性，讓林柏宏與謝欣穎愛不釋手。





▲浪琴板橋大遠百名品店全新開幕。

今年是浪琴表CONQUEST征服者系列誕生70週年，適逢板橋大遠百浪琴表名品店的全新概念店落成，雙喜臨門共同慶祝，讓消費者能在藍白主色貫穿、結合玻璃與木質鏤空壁面形象燈箱打造穿透明亮的空間中，自在欣賞傳承經典且內外精進的CONQUEST征服者系列新錶，以及浪琴表各個系列的精采設計。

▲謝欣穎（左起）、浪琴表全球銷售副總裁Yannick Jenni、品牌好友林柏宏共同演繹CONQUEST征服者系列新錶。

初代征服者腕錶於1954年推出，於瑞士聯邦智慧財產局（IPI）註冊，成為第一個名稱獲得保護的浪琴表腕錶系列，其設計與技術持續進化，今年全面回歸的CONQUEST征服者系列集結創新、雋永和運動優雅為一體，發表豐富的款式滿足時尚男女，均採用浪琴表獨家自動上鏈機械機芯，機芯配備矽游絲與運用非磁性材質所打造而成的全新擒縱結構，具備相較於ISO 764標準高十倍的抗磁性能。





▲浪琴表CONQUEST征服者系列30mm藍色太陽放射飾紋面盤鑲鑽搭配不銹鋼鏈帶腕錶，86,000元。

▲浪琴表CONQUEST征服者系列30mm白色珍珠母貝面盤外圈鑲鑽搭配不銹鋼鏈帶腕錶，138,000元。

CONQUEST征服者系列最小巧秀氣的款式為30毫米三針腕錶，分別有銀、藍與綠色太陽放射紋錶盤鏈帶錶，以及珍珠母貝面盤鑲鑽或錶圈鑲鑽的華麗版本；全球品牌大使秀智、Barbara Palvin與趙麗穎於最新廣告展演的錶款，則為34毫米三針腕錶，共有冰心藍色、花瓣粉色、薄荷綠渦漩太陽放射紋面盤搭配不銹鋼鏈帶或同色系橡膠錶帶款式，甜美色系相當迷人，同尺寸另有18K玫瑰金配不銹鋼的雙色錶搭銀色、綠色、紫色、藍色太陽放射紋面盤，以及珍珠母貝面盤鑽錶。

▲浪琴表CONQUEST征服者系列腕錶34毫米薄荷綠面盤搭配不銹鋼鏈帶腕錶，69,900元。

▲全球品牌大使Barbara Palvin佩戴CONQUEST征服者系列34毫米冰心藍面盤搭配不銹鋼鏈帶腕錶，69,900元。

▲浪琴表CONQUEST征服者系列34mm紫色太陽放射飾紋面盤鍍玫瑰搭配紫色橡膠錶帶腕錶，98,500元。





▲浪琴表CONQUEST征服者系列38mm香檳金太陽放射飾紋面盤搭配不銹鋼鏈帶腕錶，69,900元。

38毫米CONQUEST征服者系列腕錶則以鏈帶錶為主，呈現銀色啞光、綠色、藍色、黑色、香檳色太陽放射紋面盤等5種款式；42毫米錶款具計時碼錶功能，香檳色、銀色啞光太陽放射紋面盤各搭配黑色、藍色或綠色計時圈和小秒盤，相當出色，收藏多款浪琴表的林柏宏相中此款，他表示：「我非常喜歡這款CONQUEST征服者錶款擁有42毫米的大面盤，同時又搭配優雅輕盈的新式橡膠錶帶，讓我不管在工作、社交或休閒等各種場合都能輕鬆穿搭融入。」







▲浪琴表CONQUEST征服者系列38mm綠色太陽放射飾紋面盤搭配不銹鋼鏈帶腕錶，69,900元。

▲浪琴表CONQUEST征服者系列42mm藍色太陽放射飾紋三眼面盤搭配藍色橡膠錶帶腕錶，125,400元。

▲浪琴表CONQUEST征服者系列42mm綠色太陽放射飾紋三眼面盤搭配不銹鋼鏈帶腕錶，129,000元。