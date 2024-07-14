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更年期症狀持續多久？醫生詳解迷思與面對心法　找到最合適的保養

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文／美人圈

更年期與停經，是身為女性人生路上的必經階段，學習如何面對更年期，保持身心靈的和諧便是一項挑戰與學習。從了解更年期階段、知悉更年期會維持多久與症狀，以及接受荷爾蒙治療的優缺點，可以讓我們更坦然面對，但具體來說又該怎麼做呢？讓我們一起往下看醫生的面對心法吧！

什麼是「更年期」？與「停經」是同一件事嗎？

正確來說，月經沒來不一定是更年期，但更年期到最後一定會停經！

準備進入更年期的時候，月經往往很混亂不規律，有時候消失好幾個月又來，簡直像在玩捉迷藏！所以定義上要「一年沒有生理期」才是真正的停經。而停經的原因有很多種，好比說健康考量摘除子宮、生了一場大病導致生理紊亂，也會沒有生理期，但卵巢還是有功能的。

更年期症狀從幾歲開始？了解更年期症狀的階段性

曾擔任國泰醫院病理科主治醫師、現為美無極診所院長的林蓓蕾醫師提到，女性一生中主要受到兩個荷爾蒙支配：雌激素（又稱動情素）和黃體素。簡單解釋，雌激素是做小姐的荷爾蒙；黃體素則是做媽媽的荷爾蒙。青壯年時期，兩個荷爾蒙會維持在恰到好處且精密的平衡上，所以帶來規律的月經週期變化。但隨著年紀增長，卵巢功能慢慢退化後，荷爾蒙分泌並非等比例減少，兩者在失去平衡的狀態下，就會造成我們感覺不舒適，直到更年期後停止分泌。

▲更年期保養。（圖／翻攝自IG）

▲雌激素降低圖示，40-60歲menopause指的是女性更年期。（圖／npwomenshealthcare

理想狀態下雌激素與黃體素是維持一定比例，無論年紀大小，只要當兩個荷爾蒙不平衡時就會不舒服。年輕女生好發的經期症候群，很多時候也是因為荷爾蒙比例失調所帶來的影響。

更年期症狀會持續多久？

長達一年以上沒有月經，正式停經之後，就是進入了更年期！但更年前期（有症狀的年齡）可以很長，一般人會是2-3年，但也有些人會到持續到7年不等，會根據每個人的女性荷爾蒙平衡狀況而定。

常聽到的更年期症狀是月經週期忽長忽短、經血量忽多忽少，例如：原本30天的週期，變成28天、26天甚至22天一週期，中間又可能出現連續幾個月沒有生理期等，經期亂序的狀況。

▲更年期保養。（圖／翻攝自IG）

▲一年以上沒有月經，正式停經就是進入了更年期。。（圖／hertilityhealth

四大常見的更年期症狀類型：持續出現的有哪些？

根據國民健康署統計，台灣女性更年期常見症狀為身體不適，例如熱潮紅、盜汗或心悸等，其次是性功能障礙，再來則是失眠。同時我們也可以將更年期症狀分為四大類型：身體、情緒、肌膚、兩性關係，並針對出現頻率與嚴重程度，來判斷是否正在步入更年期。

常見的『身體』症狀

01：潮紅發熱、盜汗

一開始會感覺胸口發熱，接著熱感會一路蔓延到臉頰，最後臉也跟著脹紅。此外，熱潮紅也時常伴隨盜汗出現。

02：虛弱、暈眩

03：頻尿、尿失禁

女性尿道天生就比男生短，而停經後由於荷爾蒙的缺乏，再加上肌肉力量變弱（如：尿道括約肌萎縮），等等總合因素下來，就使更年期女性比起男性更易產生尿失禁。

04：乾燥、失去彈性、龜裂

女性荷爾蒙除了支配生育能力外，也具備保護皮膚光滑、澎潤的作用。當經歷更年期面對雌激素、黃體素等女性荷爾蒙含量大幅減少時，伴隨而來的就是肌膚敏感、暗沉又乾巴巴。

05：陰道乾澀

雌激素減少，所造成的陰道潤滑不足，進而導致性交不舒服或疼痛

06：性慾降低

因陰道乾澀，身體與心理上都會降低婦女的性慾，性生活也同樣受到更年期荷爾蒙波動影響。

07：心情低落、脾氣暴躁

面對突如其來的熱潮紅、盜汗、疲倦失眠，再加上皮膚狀態大不如從前，頭髮變細（甚至經歷女性雄性禿），性生活卡關等諸事不順利，導致心情低落、脾氣暴躁。

▲更年期保養。（圖／翻攝自IG）

▲更年期常見的4大症狀。（圖／freepik

更年期症狀持續很久，需要荷爾蒙治療嗎？治療期多久？

有些人更年期症狀很長，就算已經停經7-8年還是會覺得不舒服，因此林蓓蕾醫師建議，可以在更年期之前就能補充荷爾蒙，減緩不適。補充荷爾蒙也不全是針對情緒、熱潮紅等更年期困擾，更是為了預防骨質疏鬆和保護心血管。

更年期荷爾蒙治療好處

1：預防骨質疏鬆

舉例來說老人家害怕跌倒，擔心骨頭關節承受不起，甚至會躺床許久。但醫學研究指出，在60歲以前開始補充荷爾蒙並持續一段時間（八年以上），能降低百分之三十以上的骨折的機會。

2：保護心血管

三高發生率普遍是男高於女，如：心肌梗塞，原因是女生在月經期間都有雌激素保護。但在更年期之後失去荷爾蒙保護的女性，發生心血管疾病的機會就會跟男生一樣。

荷爾蒙治療怎麼做？

更年期荷爾蒙治療分為非口服（擦的藥）、口服藥、陰道吸收（塞劑）。根據每個人不同狀況與習慣方式，醫生會給予不同劑量的建議。

不適合荷爾蒙治療的情況？

曾經有荷爾蒙相關癌症病史的人，例如乳癌與卵巢癌，在經過專業醫生評斷後，一般就不建議透過荷爾蒙治療更年期症狀。

荷爾蒙治療有風險嗎？

很多人好奇，荷爾蒙治療會致癌嗎？林蓓蕾醫師解釋，網傳荷爾蒙治療有風險，已於2017年醫學研究被推翻了！實際上並不能將補荷爾蒙和致癌直接劃上等號的，反而荷爾蒙治療對於女性健康與保持美麗都是有幫助的，最新多項醫學更指出，荷爾蒙治療優點大於缺點，大家先別急著排斥，可與醫生們討論評估自身更年期症狀是否採用！

舒緩更年期症狀，推薦低風險的五個保養方法

更年期是另外一個階段的開始，我們可以重新檢視自己的生活習慣，以下五個保養重點讓我們一起來執行吧！

更年期保養：

注重飲食習慣，推薦地中海式飲食

研究顯示，採取地中海飲食可以一定程度改善更年期不適、降低心血管風險、改善痘痘等皮膚狀況，為此許多醫生與營養師都非常推崇地中海飲食！方式是透過攝取大量蔬菜水果、天然穀物、適量的蛋豆魚肉類（選海鮮多過於紅肉），並減少加工肉類、精製穀物、含糖食品與飲料的攝入量。

▲更年期保養。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真。（圖／IG@yejinhand）

精選營養補充品，多攝取黃豆及黃豆製品

因為黃豆中含大豆異黃酮，在體內的作用上類似女性荷爾蒙，所以除了能有效舒緩女性更年期的不適感，也有助於預防骨質的流失。日常飲食裡，無糖豆漿、豆腐，又或是大豆異黃酮的保健食品／補充劑，都是不錯的選擇。

良好生活習慣健康又延壽

建立良好的生活習慣，從戒菸戒酒與睡眠充足開始！其實不單單是舒緩更年期，更是遠離癌症與拒絕三高的健康方式。

▲更年期保養。（圖／翻攝自IG）

▲林青霞（圖／IG@brigitte.lin）

規律的運動習慣很重要！

最理想的規律運動是每天30-60分鐘，至少能夠每周三次。運動項目不侷限，例如健走、瑜伽、爬山、慢跑等等。只要是能促進肌耐力、充分伸展關節、增加平衡感的運動，都適合成為長輩的保健運動。

▲更年期保養。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振。（圖／IG@rovvxhyo）

學習表達情緒與釋放壓力

在情緒表現上，更年期女性敏感易怒、憂鬱低落、焦慮不安，甚至容易感到孤單。許多專業醫師都建議練習『深呼吸』，讓主導放鬆的副交感神經運作，也可以培養飯後到『戶外走走』的習慣，一來釋放與調解過度低落的情緒，二來也建立散散步活動筋骨的規律運動。

關鍵字：

美人圈, 更年期, 荷爾蒙治療, 保養

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