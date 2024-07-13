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斑點越來越多？皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」：第2超多人都中

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▲▼ 皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好防曬、使用合適的美白保養品，能幫助維持白淨細緻的肌膚。（圖／翻攝IG@ahc.official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@laneige_kr、@herabeauty_official

隨著審美多元化，越來越多女生不再一味追求白皙肌膚，而是更注重膚色的勻淨和透亮，也讓不少人更加重視起斑點、肌膚光澤的改善。皮膚科醫師劉秀麗表示，斑點的形成原因除了跟個人體質、紫外線有很大關係外，其實生活習慣也是影響關鍵之一，尤其以下4個常見的NG壞習慣，可能就是讓你斑點越長越多的原因。

▲▼ 皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

NG 1：經常熬夜、作息混亂

身體若因長期睡眠不足，會造成免疫系統失調外，還可能引起色素沉澱、長黑斑等症狀。

NG 2：愛擠痘痘粉刺

不少人看到痘痘、粉刺就常忍不住用手摳擠，但擠壓的過程中，容易因發炎引起血管擴張，進而形成色素沉澱。

NG 3：肌膚常處於高溫環境

除了紫外線是生成斑點的元兇，當肌膚經常在過於悶熱的空間，像是SPA三溫暖、熱瑜珈等，也容易刺激色素細胞使黑色素合成。

▲▼ 皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

NG 4：日常保養選擇或使用錯誤

若使用到不適合自己的保養品，或不清楚使用的保養、防曬品成分及正確使用方式，都可能會使斑點改善無感，甚至更容易產生斑點。

▲▼ 皮膚科醫師曝4大「長斑壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

劉醫師指出，斑點的形成除了受到體質和遺傳的影響外，也可能因溫度變化、壓力狀況或生活習慣等外在或後天多重因素而誘發，當肌膚受到紫外線照射、空氣汙染、化學刺激、荷爾蒙失衡及皮膚發炎等因素影響，就可能造成源頭黑色素的生成。因此，想要預防、改善斑點狀況，除了一定要做好防曬防護，也要改掉會助長斑點生成的不良生活習慣，同時再搭配合適的美白淡斑保養品和醫美療程，由內而外淡化斑點，讓肌膚更勻淨細緻。

【可搭配這些美白淡斑新品】

▲▼ 2024人氣美白新品盤點。（圖／品牌提供）

▲理膚寶水 MELA B3淡斑淨亮精華，30ml，NT$2,080。

理膚寶水今年重磅推出的「MELA B3淡斑淨亮精華」是業界第一支結合專利淡斑美白、抗老、修復成分，三合一整合式淡斑美白保養產品，運用獨家創新淡斑美白專利科技「麥拉色鏈MELASYLTM」搭配高濃度10%菸鹼醯胺重現肌膚健康光澤、均勻膚色、改善暗沉，並添加LHA辛醯水楊酸及A酯加速老廢角質代謝、淡化紋路，使肌膚細緻無瑕，同時加入肌肽高度抗氧化、促進膠原新生，再重現肌膚年輕，恢復光滑彈嫩。 

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲KOSE 雪肌精澄白薏透乳，140ml，NT$980。

為迎接品牌40周年，首次成分強化升級的雪肌精乳液新登場，添加源自於甘草的新有效成分「W-甘草酸硬脂酯」，搭配高濃度日本國產薏仁籽淬取液，同時改善暗沉與肌膚乾燥問題，保持長時間的潤澤效果，提高肌膚原有的透明感，同時幫助修護肌膚狀態，解決肌膚紊亂問題，讓你實際感受潤澤透亮的膚質。

▲▼ 2024美白新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲霓淨思 超集中淡斑淨膚精華，20ml，NT$1,200。

除了添加C+極透光亮白因子，更加入專利弒黑配方Melazero®針對淺層斑點，有效改善長年累積黑色素，還原初始肌，還添加歐盟建議的最高濃度2%α-熊果素，同樣針對深層斑點作用，從源頭攔截黑色素生成，讓肌膚重現淨白，告別斑。無添加酒精、香精、色素，溫和不刺激，全膚質都可使用。

▲▼ 2024美白新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 瑞昇和梅果天天美白面膜，100片/盒，NT$11,800。

含有天然成分和梅果萃取精華、乙基維他命C、寡胜肽68，可深層滋養肌膚，改善暗沉、持續美白，使膚色均勻透亮，面膜採用獨特的氣流輕透絲綢布材質，貼合肌膚，細膩服貼，讓肌膚充分吸收精華成分，且無添加酒精、防腐劑和人工色素，溫和不刺激，所有膚質都適合。

關鍵字：

保養, 護膚, 斑點, 長斑, 壞習慣, NG行為, 預防, 改善, 皮膚科醫師, 醫生

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