夏季持妝必備「超強妝前乳」盤點！蘭蔻、怡麗絲爾潤色小金管連Jolin都愛用

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

夏季高溫不斷攀升，出油量增加，加上台灣濕熱悶的氣候，想要長時間維持服貼不浮粉的完美底妝，即使豔陽照射也不脫妝、不出油、不暗沉，一款好用的妝前乳絕對必不可少！近來就有不少超強妝前乳新品登場，單用能自然遮瑕、淨膚提亮，打造猶如天生般的自然好肌膚，作為妝前打底則可使後續底妝更貼膚持妝，妝感更提升。

▲LANCOME 超輕盈UV煥亮妝前乳，30ml，NT$2,800。



蘭蔻超人氣「超輕盈UV系列」再推出超強妝前乳！全新超輕盈UV煥亮妝前乳不僅一抹立即修飾肌膚瑕疵、校正膚色、提亮暗沉，同時實現長時間保濕潤澤、底妝服貼不脫妝的妝效升等心願，配方更注入75%長效修護精華，以珍稀手摘高山雪絨花、菸鹼醯胺、肌肽與維生素E為肌膚提供長效修護，舒緩平衡再抗光老化，加上SPF50+/PA++++高防曬係數，一抹就有妝前飾底、養膚修護、完整防護，讓後續底妝更通透、持妝。

▲Shiseido 怡麗絲爾膠原亮妍多效美肌乳，35ml，NT$1,150。



怡麗絲爾超熱賣的多效妝前乳「小金管」，一支就能取代保濕精華、日間乳液、防曬乳，連天后蔡依林都愛用，今年推出全新潤色版「膠原亮妍多效美肌乳」，內含亮顏粉紅珠光和柔霧粉末，能快速柔焦肌膚，修飾凹陷陰影及蠟黃，增加自然光澤紅潤感，使原本擁有3種功效的小金管瞬間再多了潤色提亮效果，同樣帶有SPF50+/PA++++高防曬力，一支就能快速完成保濕、持妝、防曬、潤色。

▲NARS 裸光亮顏妝前凝乳，30ml，NT$1,750。



以適合亞洲女性肌膚的光澤感底妝為訴求，打造既是日間保養又同時具備妝前打底的全新「持光小白管」裸光亮顏妝前凝乳，細緻不黏膩、好推勻的輕乳質地，結合首創亮白珍珠混合配方，能立刻掃除蠟黃，提升肌膚光感，添加玻尿酸、三重醣複合物，加速肌膚補水，養膚有感，還能完美貼合後續粉底，讓肌膚持續透亮。



▲I’M MEME 我愛修膚防曬妝前乳，SPF50+/PA++++，40ml，NT$350。

I’M MEME人氣熱賣的明星產品妝前乳，今年夏季推出全新膚色調「我愛修膚防曬妝前乳」，運用3重超能科技粉體，將遮瑕、打亮與柔焦粉體緊密交錯排列，能瞬間提亮膚色，修飾瑕疵、毛孔與泛紅，打造平滑柔焦妝感，添加保濕成分更清爽好推勻，快速打造自然持久的零粉底底妝。

▲Shiseido 心機彩粧星魅平衡持粧控粧前乳NEO，25ml，NT$900。



資生堂東京櫃彩妝品牌「MAQuillAGE心機彩粧」的明星妝前乳自推出以來就大受歡迎，還蟬聯2023@cosme三冠王，今年夏季推出全新升級「星魅平衡持粧控粧前乳NEO」系列，以獨家3段式沁涼觸感配方搭配3層次沁涼香氛，打造極沁涼、高遮瑕、超控油妝感，長時間柔焦持妝，打造磨皮控油「心機」妝感，共推出3款色選。

▲香緹卡 自然肌膚輕底妝升級版，35ml，NT$2,600。



全球賣破百萬瓶的香緹卡「冠軍小紫管」，今年推出全新升級版，一次推出12色選及亞洲萬用色號#Opaline。而全新「霜轉水」質地，擁有極佳延展度，能一抹速潤自然提亮，並將多重植萃養膚成分一秒服貼輕透融肌，結合潤色、防曬、持妝力、抑制油光、修飾毛孔、提亮、補水、撫紋等8種強大功能，單擦是零妝感、猶如天生的輕底妝，也可作為妝前潤色打底使用。

▲INTEGRATE 長效控油美妝持妝乳EX，25ml，NT$340。



全新升級版「長效控油美妝持妝乳EX」強化遮瑕力，一抹即可均勻校正膚色、隱藏毛孔，並添加柔滑空氣球狀粉末，能夠吸附多餘油脂，讓後續底妝服貼又持久，全天候防油光、防浮粉，維持柔霧美肌。還添加積雪草萃取物(CICA)，修護泛紅敏感，為肌膚注入水分，維持油水平衡，且帶有SPF50/PA++++的高防曬力，連防曬也一併做好。