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Jennie私服愛背包包特搜　CHANEL 22、迷你購物包入門經典款一次看

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文／美人圈

韓國大勢女團BLACKPINK成員Jennie，不僅是CHANEL品牌全球形象大使，更是老佛爺生前親自挑選的最後一位謬思女神，故有著「人間香奈兒」之稱。身為香奈兒形象大使的Jennie除了出席各種時裝周等公開場合，私下的打扮也總是能看見CHANEL的身影，更有粉絲戲稱：「不是香奈兒，珍妮可是不拿的喔！」今天來和大家分享「人間香奈兒」Jennie的7顆包包，文末也加碼補充5顆CHANEL入門款式喔！

Jennie同款香奈兒包

1：CHANEL 22 迷你包

Jennie日前在IG發布和巴黎鐵塔的合照，以簡約的白T、牛仔褲搭配皮革外套，展現滿滿的時髦慵懶感，肩上的CHANEL 22迷你包相當吸睛，牛仔布材質與牛仔褲也做出呼應。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

2：CHANEL 23P 小型月牙包

Jennie在IG上分享兩組穿搭日常穿搭，一經發佈整套幾乎秒斷貨，不愧是帶貨王！第一套搭配的CHANEL 23P小型月牙包，材質是偏軟的羊皮，特別之處在於月牙的兩端是能扣起來的，相比其他品牌的月牙包，更多了幾分CHANEL獨有的優雅。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

3：CHANEL 23K 迷你購物包

第二套穿搭搭配的香奈兒包款，則是一直以來都有著高討論度的CHANEL 23K迷你購物包，中國模特兒劉雯也背過這款。這款復刻了1997年的CHANEL KELLY，雖然容量不大但小巧精緻，自帶一種簡單的典雅氣息。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

4：CHANEL 網球鏈帶小包

香奈兒這款2023年推出的早春渡假系網球鏈帶小包，一公開就收穫各種好評，最可愛的設計在於網球拍是能拿出來的，背面其實是一面鏡子，非常方便補妝。Jennie以甜美的粉色外套搭配上網球鏈帶小包，可愛度直接點滿！

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

5：CHANEL 雙肩流浪手袋

雙肩流浪手袋一直是CHANEL雙肩包裡人氣特別高的一款，比起單肩流浪包，雙肩更加中性，甚至多了一絲乖巧的感覺。而Jennie身上這顆粉色的更是可愛顯嫩又減齡，搭配粉色針織衫和帽子去賞櫻花，散發滿滿的春日少女感。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

6：CHANEL 斜紋軟呢翻蓋手袋

Jennie在一次巴黎的短行程中穿上CHANEL 2022秋冬系列格紋外套，搭配CHANEL黑白拼色斜紋軟呢翻蓋手袋，不管是材質、元素或顏色都和外套做出呼應，展現成熟幹練的樣貌，而腳上的黑色蝴蝶結魚嘴高跟鞋，又為整體造型增加些許可愛溫柔氛圍。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

7：CHANEL 19 Flap Bag

簡約又富有鑑別度的CHANEL 19 Flap Bag，讓它一釋出就在琳瑯滿目的包款中站穩腳步，三種金屬混搭的設計，加上中間雙C Logo鎖扣更顯質感，搭配各種造型都非常適合。Jennie身穿著大CHANEL logo的紅色毛衣，並搭配CHANEL 19 Flap Bag，優雅之餘也充滿個性。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

結束了「人間香奈兒」Jennie的私下CHANEL搭配分享，接下來聊聊，每當談到夢想包款或人生第一顆精品包款時，CHANEL一定都會出現在大家的話題之中！這次補充了5款CHANEL經典入門推薦！快加入小香清單，讓你入手時不用慌！

香奈兒入門包款推薦

1：CHANEL 經典鏈子皮夾

最經典、簡單、優雅的基本款WOC，絕對是香奈兒萬年百搭的經典入門款，絕沒有退不退流行的問題，入手絕對不會出任何差錯，經典菱格紋+雙C釦，充分展現CHANEL獨有的氣質。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲CHANEL 經典鏈子皮夾，NT$116,500。（圖／CHANEL）

2：CHANEL 經典口蓋包

如果手中有些預算，雖不足以購入熱門的25.5 Coco包，卻依舊想要CHANEL經典包款，那這顆經典口蓋包絕對是一個很好的選擇，指標性的菱形絎縫皮革、黑金配的皮穿鏈，以及掀蓋處的雙C logo，都完美呈現香奈兒獨有的迷人風采。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲CHANEL 經典口蓋包，NT$367,900。（圖／CHANEL）

3：BOY CHANEL 小型口蓋包

黑銀配色的BOY CHANEL小型口蓋包，帶著一股中性帥氣，靈感來自於香奈兒女士一生的摯愛卡培男孩Arthur Edward ”Boy“ Capel，結合菱形絎縫皮革與皮革間紋，配著有別於其他經典款的雙C金屬飾扣，肩帶是金屬鏈和皮革帶的異材質拼接，散發著獨特韻味。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲BOY CHANEL小型口蓋包，NT$209,300。（圖／CHANEL）

4：小型CHANEL 22包

CHANEL 22包款由香奈兒前創意總監維吉妮維婭打造，在2022年設計出來的全新包款，一上市以簡約實用的外型結合品牌經典元素的皮穿鍊設計，受到許多小香迷喜愛，成為CHANEL的新經典包款，就連我們的「人間香奈兒」Jennie都三不五時背著。除了經典皮穿鍊設計和皮革肩背袋，更有金屬字母組成的「CHANEL」標誌，打造永恆經典。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲小型CHANEL 22包，NT$200,200。（圖／CHANEL）

5：CHANEL 2.55口蓋包

在1955年2月，由香奈兒女士設計出這款長方形包包，為了紀念這經典包款，故命名為CHANEL 2.55口蓋包，也成為最經典的CHANEL包款之一。2.55包由扁平鏈節組成的金屬鏈作為肩背帶，不僅讓雙手輕鬆自在，更與身體的一舉一動協調一致。而包上具垂墜感的金屬鍊條，更可以說是一種品牌經典元素延伸。

▲JENNIE、香奈兒 。（圖／翻攝自官網、IG）

▲CHANEL 2.55口蓋包，NT$367,900。（圖／CHANEL）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Jennie, 香奈兒

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