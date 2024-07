潮流至尊Supreme被賣了！　母公司以489億出售給眼鏡集團

▲美國潮流品牌Supreme遭出售給眼鏡集團。(圖/翻攝自IG/supremenewyork)

記者陳致平/台北報導

街頭潮流至尊Supreme再次易主!美國跨國服飾公司「VF Corporation」近日宣布,將以15億美元(約新台幣489億元)的價格,把2020年收購的潮流品牌Supreme出售給跨國眼鏡集團「EssilorLuxottica」,和3年前收購的21億美元相比,整整虧了6億。

跨國眼鏡集團EssilorLuxottica 17日宣布,將以15億美元現金從 VF Corp.手中收購 Supreme,而 VF Corp. 在2020年以21億美元收購了Supreme。

EssilorLuxottica在聲明中表示,Supreme 將在其品牌組合中擁有「自己的空間」,這也是其首次收購服裝品牌。

EssilorLuxottica集團旗下業務以眼鏡為主軸,包括全球最大鏡片公司依視路(Essilor)、雷朋(Ray-Ban)、運動眼鏡品牌Oakley以及頂級奢華眼鏡品牌Oliver Peoples等眾多品牌。

Supreme創辦人James Jebbia隨後也發聲明中表示「EssilorLuxottica是特別的合作夥伴」,並強調自己將繼續參與品牌的成長和發展。

這筆交易受到高度關注,因VF的出售價比3年前交易時少了6億美元。為此, GlobalData 零售分析師 Neil Saunders解釋,VF主要虧損的原因是「為了一項不知道如何開發、或者是培育的炫耀型資產付出過高價格」。Saunders補充,街頭美學已然退燒,在這個時機點購買一個街頭服飾品牌是有風險的,尚不清楚EssilorLuxottica 打算如何恢復 Supreme的命運,但EssilorLuxottica具有「強大的分銷能力,且擅長品牌管理」。

▲Supreme日前LB的聯名新品將注音符號印在服飾上。(圖/翻攝自IG/supremenewyork)

有網友指出,Supreme的普及性以及其在StockX等網站上的轉售價值下降影響了其受歡迎程度;但也有人認為,「持續有新的收藏家加入,Supreme品牌精神不死,除了服飾之外,聯名的配件系列也很有收藏價值」、「「VF是時候退出,讓其他人來試圖扭轉局面了」。

美國潮流品牌Supreme於1994年在紐約成立,Supreme是由滑板文化萌生的街頭品牌,以簡約設計和標誌性的紅色白字logo聞名,融合了滑板文化、嘻哈音樂和當代藝術元素,其注入在品牌DNA裡的反叛態度受到跨世代的喜愛,「限量發售」和「跨界聯名」的行銷手法往往引起話題,讓商品有很高的轉售價值,其影響力早已超越了滑板文化圈,成為全球知名的時尚指標。

VF Corporation will officially sell Supreme to EssilorLuxottica at the end of this year for $1.5 billion USD in cash ????



EssilorLuxottica owns brands like Ray-Ban and Oakley and has already worked with Ralph Lauren, Burberry, Prada, Miu Miu and Chanel to name just a few.



James… pic.twitter.com/2cbud68IbM