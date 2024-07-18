潮流至尊Supreme被賣了！　母公司以489億出售給眼鏡集團

▲美國潮流品牌Supreme遭出售給眼鏡集團。（圖／翻攝自IG／supremenewyork）

記者陳致平／台北報導

街頭潮流至尊Supreme再次易主！美國跨國服飾公司「VF Corporation」近日宣布，將以15億美元（約新台幣489億元）的價格，把2020年收購的潮流品牌Supreme出售給跨國眼鏡集團「EssilorLuxottica」，和3年前收購的21億美元相比，整整虧了6億。

跨國眼鏡集團EssilorLuxottica 17日宣布，將以15億美元現金從 VF Corp.手中收購 Supreme，而 VF Corp. 在2020年以21億美元收購了Supreme。

EssilorLuxottica在聲明中表示，Supreme 將在其品牌組合中擁有「自己的空間」，這也是其首次收購服裝品牌。

EssilorLuxottica集團旗下業務以眼鏡為主軸，包括全球最大鏡片公司依視路（Essilor）、雷朋（Ray-Ban）、運動眼鏡品牌Oakley以及頂級奢華眼鏡品牌Oliver Peoples等眾多品牌。

Supreme創辦人James Jebbia隨後也發聲明中表示「EssilorLuxottica是特別的合作夥伴」，並強調自己將繼續參與品牌的成長和發展。

這筆交易受到高度關注，因VF的出售價比3年前交易時少了6億美元。為此， GlobalData 零售分析師 Neil Saunders解釋，VF主要虧損的原因是「為了一項不知道如何開發、或者是培育的炫耀型資產付出過高價格」。Saunders補充，街頭美學已然退燒，在這個時機點購買一個街頭服飾品牌是有風險的，尚不清楚EssilorLuxottica 打算如何恢復 Supreme的命運，但EssilorLuxottica具有「強大的分銷能力，且擅長品牌管理」。

▲Supreme日前LB的聯名新品將注音符號印在服飾上。（圖／翻攝自IG／supremenewyork）

有網友指出，Supreme的普及性以及其在StockX等網站上的轉售價值下降影響了其受歡迎程度；但也有人認為，「持續有新的收藏家加入，Supreme品牌精神不死，除了服飾之外，聯名的配件系列也很有收藏價值」、「「VF是時候退出，讓其他人來試圖扭轉局面了」。

美國潮流品牌Supreme於1994年在紐約成立，Supreme是由滑板文化萌生的街頭品牌，以簡約設計和標誌性的紅色白字logo聞名，融合了滑板文化、嘻哈音樂和當代藝術元素，其注入在品牌DNA裡的反叛態度受到跨世代的喜愛，「限量發售」和「跨界聯名」的行銷手法往往引起話題，讓商品有很高的轉售價值，其影響力早已超越了滑板文化圈，成為全球知名的時尚指標。