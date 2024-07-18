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韓系彩妝師分享「冰糖葫蘆唇」畫法　最時髦範圍、冷暖混搭不藏私傳授

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冰糖葫蘆唇,李昀熹,彩妝,唇妝,唇彩,。（圖／IG）

記者李薇／台北報導　圖／clean_0828 IG、for_everyoung10 IG、記者李薇攝、品牌提供

2024年韓系唇妝流行具有透明感的「冰糖葫蘆唇」，就像是雙唇裹上糖漿一樣的果凍質感，可以展現出顯嫩的視覺效果，韓系彩妝師李昀熹就分解步驟畫法，「韓妝重點就是冷暖色唇彩混合一起使用」，輕鬆擁有趨勢唇妝。

【冰糖葫蘆唇畫法】

▲▼ 。（圖/品牌提供）

Tips 1：可以先使用比較鬆軟的眼影刷，沾取帶暖調的蜜桃色，先在整個雙唇薄薄打一層基底。

Tips 2：然後挑選比較精細的唇刷，沾取冷色調的紅色唇釉。

▲▼ 。（圖/品牌提供）

Tips 3：僅在鼻翼兩側向下的垂直線內部、嘴唇中央加強疊擦，整體加深範圍不超過鼻翼，即可完成有漸層度的唇妝。

【推薦單品】

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冰糖葫蘆唇,李昀熹,彩妝,唇妝,唇彩。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

超光感保濕質地，一抹顯色度、果凍敢立刻擁有，輕鬆隱形唇紋超有感，添加維生素E與蘋果酸脂，上妝同時擁有護唇效果，柔軟絨毛唇刷不需要刷具也可以勾勒俐落唇形，3重水感薄膜清爽無負擔，完全不會黏膩。

＃ADDICTION 癮吻光澤唇膏，售價1100元

冰糖葫蘆唇,李昀熹,彩妝,唇妝,唇彩。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

冰糖葫蘆唇,李昀熹,彩妝,唇妝,唇彩。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

慶祝15周年，ADDICTION不僅推出限量彩盤，更是大規模的發表柔霧與光澤兩大全新的唇彩線，其中，癮吻光澤唇膏上市就立刻引起注目，90%美容成分，兼具顯色度與潤澤性，總共9色，#005、#006更是日本彩妝師大推的時髦色選。

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關鍵字：

冰糖葫蘆唇, 李昀熹, 彩妝, 唇妝, 唇彩

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