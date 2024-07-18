韓系彩妝師分享「冰糖葫蘆唇」畫法　最時髦範圍、冷暖混搭不藏私傳授

記者李薇／台北報導 圖／clean_0828 IG、for_everyoung10 IG、記者李薇攝、品牌提供

2024年韓系唇妝流行具有透明感的「冰糖葫蘆唇」，就像是雙唇裹上糖漿一樣的果凍質感，可以展現出顯嫩的視覺效果，韓系彩妝師李昀熹就分解步驟畫法，「韓妝重點就是冷暖色唇彩混合一起使用」，輕鬆擁有趨勢唇妝。

【冰糖葫蘆唇畫法】

Tips 1：可以先使用比較鬆軟的眼影刷，沾取帶暖調的蜜桃色，先在整個雙唇薄薄打一層基底。

Tips 2：然後挑選比較精細的唇刷，沾取冷色調的紅色唇釉。

Tips 3：僅在鼻翼兩側向下的垂直線內部、嘴唇中央加強疊擦，整體加深範圍不超過鼻翼，即可完成有漸層度的唇妝。

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