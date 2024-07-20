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日本已賣到缺貨！5款口碑蜜粉新作　實現肌膚透明感

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▲▼日本已賣到缺貨！5款口碑蜜粉新作盤點 。（圖／品牌提供）

▲蜜粉不僅能持妝，更能增添肌膚質感。（圖／翻攝自IG/decorte_official、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

艷陽高高掛，台灣現在已經正式進入夏季，高達38度的高溫、潮濕悶熱的空氣，不少人才一出門，底妝就開始斑駁，想要高溫下耐得住全妝，蜜粉可是重要功臣，盤點5款口碑蜜粉新品，幫你甩開黏膩悶熱，提升底妝續航力。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲艾杜紗 一拍就亮涼感蜜粉餅，650元。

全新打造為肌膚瞬間降溫的夏日限定蜜粉餅，淡淡薰衣草紫色調能校正蠟黃膚色提升透明感；添加清涼觸感粉末與控油礦物粉末，不只能柔化毛孔、淡化瑕疵、控制油光，還能帶給肌膚清爽膚感為肌膚降溫。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲黛珂 絲柔調光蜜粉，#00，1,450元。

運用光感遮飾肌膚瑕疵，打造透明感肌膚印象，貼心供出5種質地可供選擇，讓肌膚呈現自然之美，同時提升底妝質感，持妝效果也很不錯。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME 我愛修膚柔焦蜜粉餅， 柔膚，290元。

最強亞洲特調膚色，對黃皮超友善，瞬間校正素顏膚色不均，自然遮瑕、淨膚提亮且超低粉感，並添加保濕成分更清爽好推勻，上妝超快速，無腦打造減齡偽素顏。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲植村秀 無極限霧光蜜粉餅，2,250元。

添加山茶花籽油及日本米萃取，幫助吸附多餘油脂，使長效定妝的同時兼具保濕補水及抑制出油，薄如紗的細緻粉體，一上臉瞬間柔焦毛孔、鋪平細紋，帶來神級柔霧拋光感。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲Elegance 極緻歡顏5D蜜粉餅 精巧版，3,300元。

睽違10年，品牌再推新色，這回與日本同步推出的8號色擁有產品史上最高透明感妝效，運用粉紅色系及淺藍色系的粉體色調搭配，打造充滿寶寶感的無瑕透明肌。

關鍵字：

蜜粉, 口碑, 夏日, 底妝, 持妝

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