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避免食用刺激性食物！　大暑「養生保健3件事」請牢記

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

今（22日）是夏季最後一個節氣大暑，也是一年中最炎熱的時期，除了在家吹冷氣避暑，趁著這段日子做好3件事，幫助保健養生，現在開始做還不遲！

▲▼大暑養生。（圖／Unsplash）

#適當調整飲食

大暑期間，氣溫高，人體代謝速度加快，容易出現食欲不振、口渴等情況。因此，養生的第一步是要適當調整飲食。首先，要多吃一些清淡、易消化的食物，如蔬菜、水果、粥等，避免食用油膩、辛辣等刺激性食物。其次，要注意補充水分，多喝水、飲食中含水分較高的食物，如西瓜、冬瓜等，以防止脫水和中暑。此外，還應適當控制飲食的時間和量，避免暴食或過度飲食，以免對消化系統造成負擔。

▲▼大暑養生。（圖／Unsplash）

#合理調節作息

大暑白天時間長，夜晚時間短，人們常常容易晚睡晚起。然而，過度熬夜或不規律的作息習慣對身體健康是不利的。因此，在大暑期間，我們應該合理調節作息時間，保證充足的睡眠。早睡早起有助於提高身體的免疫力和抵抗力，有助於身體的新陳代謝和恢復。此外，還應注意適當的休息，避免長時間連續工作或活動，以免過度疲勞。

▲▼大暑養生。（圖／Unsplash）

#適當運動鍛煉

氣溫高，人們容易感到疲倦、無力，對運動的興趣也會減少。然而，適當的運動對身體健康至關重要，可以增強體力、促進新陳代謝、改善心肺功能，提高免疫力和抵抗力。因此，在大暑期間，我們應該適當增加運動量，進行一些輕度的有氧運動，如散步、慢跑、太極拳等，以促進血液循環和新陳代謝，提高身體的適應能力。同時，還應避免在高溫時段進行劇烈運動，以免對身體造成負擔和危害。

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關鍵字：

保健, 大暑, 養生, 夏日, 節氣

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