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高雄夢時代5間新餐廳報到！　SOGO大巨蛋漢堡排嘉8／1開幕

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▲高雄夢時代5間餐飲新登場。（圖／業者提供）

▲高雄夢時代5間餐飲新登場，就饗鐵板燒還推出獨家套餐。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

高雄夢時代購物中心近期針對館內千坪空間重新改裝，引進5家特色餐廳，為南台灣饕客帶來多元化的餐飲選擇，從港式茶餐廳到鐵板燒，再到澎湖漁村料理，各式風味齊聚一堂，勢必掀起一波美食風潮，預計7月起陸續登場。SOGO大巨蛋主題餐廳也將在8／1正式迎來排隊熱店「漢堡排嘉」，南北老饕一起吃起來！

▲高雄夢時代5間餐飲新登場。（圖／業者提供）

▲潮點茶餐廳。

高雄夢時代新餐廳包含好正點餐飲集團全新推出的「潮點茶餐廳」、主打英倫摩登美學風格的「瀧厚炙燒熟成牛排」、漢來美食旗下的「上菜片皮鴨專賣店」、王品集團新店型的「就饗鐵板燒」以及主打澎湖漁村料理的「金億昌蝦仁飯中式定食」。

▲高雄夢時代5間餐飲新登場。（圖／業者提供）

▲漢來美食旗下的「上菜片皮鴨專賣店」。

「潮點茶餐廳」以創新手法演繹經典粵菜和港式點心、「瀧厚炙燒熟成牛排」主打熟成工法的美味、漢來美食「上菜片皮鴨專賣店」則有一鴨多吃，除了招牌片皮鴨，餐廳還提供多種川菜和粵菜料理。

▲高雄夢時代5間餐飲新登場。（圖／業者提供）

▲瀧厚炙燒熟成牛排。

王品集團旗下的「就饗鐵板燒」也在此次新店陣容中，主推豐盛套餐，夢時代店也推出兩款獨家雙人海陸套餐「菲力牛排與香酥雞腿排」和「菲力牛排與法蘭克牛排」、「金億昌蝦仁飯中式定食」則帶來澎湖漁村風味，主打新鮮海鮮料理，包括招牌蝦仁飯、紫菜海鮮炒冬粉、小卷麵線等多款漁村特色。

▲高雄夢時代5間餐飲新登場。（圖／業者提供）

▲金億昌蝦仁飯中式定食。

為慶祝新店開幕，這些餐廳紛紛推出優惠活動。「潮點茶餐廳」在開幕期間推出消費滿額送抵用券的活動；「瀧厚炙燒熟成牛排」則有限量加贈炙燒梅花豬排的優惠；「上菜片皮鴨專賣店」更是大手筆地推出開幕當日前50組合菜5折的驚喜優惠。「就饗鐵板燒」則別出心裁地推出背誦高雄路名即可享折扣的有趣活動。

▲高雄夢時代5間餐飲新登場。（圖／業者提供）

SOGO大巨蛋首波潮美食公園主題餐廳陸續到位，14間餐廳壓軸「漢堡排嘉」也將在8／1正式開幕，該餐廳在環球購物中心中和店開出台灣一號店後，天天餐期大排長龍至今未歇，主打漢堡排現點現做，每日限量，消費者評價不俗，現首度進駐台北市。

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

▲環球中和漢堡排嘉。（圖／業者提供）

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關鍵字：

高雄夢時代, 餐廳, 美食, SOGO大巨蛋, 潮點茶餐廳

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