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光與生俱來！敏感肌也能溫和煥白　從裡到外層層透光

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

夏季開始露出手腳肩頸，很多人開始意識到肌膚白皙的重要性，因此開始加強透亮的保養，以下就盤點近期厲害的淨白新作，敏感肌也可以高效煥白。

＃理膚寶水 MELA B3淡斑淨亮精華，30ml、售價2080元

理膚寶水,蘭芝,IPSA,美白,精華。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

理膚寶水,蘭芝,IPSA,美白,精華。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

理膚寶水向來是很多敏感肌膚的靠山，有了它之後，穩定泛紅都可以被舒緩，歷時18年，再度重磅推出全新的MELA B3淡斑淨亮精華，全新的淡斑專利科技「麥拉色鏈」不僅在世界醫生學會發表創舉，能夠抑制變黑的根源，搭配辛醯水楊酸、菸鹼醯胺、肌肽、A酯等成分，從肌膚底層層層煥白透亮，從源頭解決暗沉問題，由裡到外透出細緻光澤。

＃蘭芝 維他命C淨膚煥顏精露，150ml、售價1530元

理膚寶水,蘭芝,IPSA,美白,精華。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

維他命C是美白界公認的好成分，近年更是在日本大受歡迎，韓系品牌蘭芝更是早就推出維他命C淨膚煥顏精露，裡面擁有92%超級莓果精萃搭配2%三重維他命淨膚配方，抗氧化力比起一般維他命C更好，同時可以注入更多的白皙能量，全方位散發細緻光采。

＃IPSA 追光淨亮精華，50ml、售價3850元

理膚寶水,蘭芝,IPSA,美白,精華。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

被譽為「追光瓶」的追光淨亮精華，擁有高效乙基維他命C、5重亮白植萃，輔以4MSK、傳明酸成分，水潤輕盈的質地，超級水潤好吸收，可以幫助肌膚鎖水保濕之餘，不添加果酸、香精成分，更能夠迅速溫和拋光，敏感肌也可以安心使用。

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關鍵字：

理膚寶水, 蘭芝, IPSA, 美白, 精華

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