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試開箱／讓每支唇膏都有專屬回憶！宛如客製化能任選彩殼配唇色

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

唇膏不僅可以讓人展現出好氣色，更重要的是，它也是一個時尚配件，透過不同的質感以及選色，可以帶出個人的特質，近年精品級唇膏的趨勢，朝向個人客製化的風格，不再受限於品牌規格，可以自己混搭製作出專屬自己的單品，同時也能落實環境永續，一支唇膏用完之後，替換蕊芯即可，不需要整支換新，持續保有個人的風格。以下就分享多個質感唇膏品牌，都是用這樣的概念，讓唇膏成為各性感的時髦配件。

＃嬌蘭 ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏，售價2750元

嬌蘭,la bouche rouge,彩妝,奢華,唇膏,口紅,。（圖／品牌提供）

優雅的法國女人，包包裡面總少不了紅色的唇彩，把如此性感法式靈魂持續灌注，同時由彩妝創意總監Violette引領時髦潮流，將最頂級的紅寶之吻高訂唇膏系列全面改版，總共40個絕美的顏色，搭配全新9款唇膏彩殼，讓唇膏不僅更時尚，質地也更滑順潤澤，不管是經典緞光或絲絨霧面，每一款都能擄獲女孩的心。

嬌蘭,la bouche rouge,彩妝,奢華,唇膏,口紅,。（圖／品牌提供）

嬌蘭,la bouche rouge,彩妝,奢華,唇膏,口紅,。（圖／品牌提供）

從視覺第一眼就可以發現，紅寶之吻高訂唇膏彩殼有了全新的改變，不僅重量變輕、質感不變，金色彩殼配上不同材質拼接，讓皮革、彩鑽、馬毛質感更奢華；在唇膏質地上，不管是緞光還是絲絨，都朝向「保養型的彩妝」發展，蘊含89%奢潤保濕成分，添加百合花精油和甜杏仁油，保濕柔嫩有感，當然，顯色度一向是最優秀的表現。

＃la bouche rouge 香榭之吻唇膏系列，售價3750元

嬌蘭,la bouche rouge,彩妝,奢華,唇膏,口紅,。（圖／品牌提供）

自2017年源自於法國的彩妝奢華品牌la bouche rouge，很多人也許對它較為陌生，但認識之後，都會被它的想法與理念折服；提到奢華，總讓人覺得是過度鋪張浪費、不尊重環境的表現，但la bouche rouge卻重新定義這詞，以歷久流傳的物件與永續純淨的配方，不污染、不掠奪、不傷害，達到真實的「奢華」，畢竟浪費很容易，地球人的日常一直都進行著，但懂得永續，才是真正困難的事情。

嬌蘭,la bouche rouge,彩妝,奢華,唇膏,口紅,。（圖／品牌提供）

從可再填充、回收的永續容器，不使用塑膠（即使是可回收塑膠），挑選能夠不破壞地球的純淨天然配方，引入法國傳統手工，將頂級皮革邊料製作出質感很高的唇膏管身，摒棄石化白蠟或蜂蠟，使用向日葵植物蠟，將天然成分拉過到84至99%，透過可以換蕊芯的設計，讓皮革能持續一直被使用，擁有專屬的痕跡，同時塗抹於雙唇的每一次，不是犧牲地球的物種，而是守護。

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關鍵字：

嬌蘭, la bouche rouge, 彩妝, 奢華, 唇膏, 口紅

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