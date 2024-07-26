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巴黎奧運法國隊服超時髦！精品Berluti「國旗染色」訂製運動鞋受矚目

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記者鮑璿安／台北報導

2024年巴黎奧運會將於7月26日至8月11日盛大展開，台灣時間27日凌晨一點半正式舉辦開幕典禮，而奢侈品集團LVMH與巴黎奧運會、殘奧會合作，本屆堪稱是最時尚奧運，開幕式造型也成為話題看點，備受矚目的時尚之都地主法國隊將身穿Berluti所操刀的西服登場，搶先來了解幕後製作工藝。

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲開幕式上法國運動員和教練將身著Berluti量身訂製的禮服與鞋履。（圖／品牌提供）

開幕式上法國運動員和教練將身著量身訂製的Berluti禮服與鞋履，品牌一向以私人訂製為優良傳統，這次打造出純正法式優雅的服裝，外套採用特殊的披肩領，使其在舒適度和正式感之間取得完美平衡，而圖案靈感來自「法國國旗」全新的Patina色調，採用藍、紅色調，注入標誌性的染色效果，同時搭配一件由棉絲混紡布料裁剪而成的白襯衫，成為造型上的一大看點。

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼ Berluti 。（圖／品牌提供）

▲靈感來自「法國國旗」全新的Patina色調。（圖／品牌提供）

Berluti以頂級的製鞋工藝而聞名，女運動員和教練將穿著品牌的Shadow運動鞋或輕便的Lorenzo皮革樂福鞋；Berluti Shadow運動鞋則為男運動員足上添彩，創造令人難忘開幕式造型。為確保運動員穿著合身，服裝尺寸提供3XS至6XL碼，品牌特別擴充了其標準尺寸表，以涵蓋法國隊員所需的14種尺寸，讓每位運動員能在奧運上從容不迫展示自我。

▲▼台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

▲台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎（中）打造巴黎奧運中華隊進場服。（圖／品牌提供）

繼2020東京奧運後，台灣設計師周裕穎再度獲選擔綱本屆中華台北隊進場服設計師，本次特別以中華奧運會徽原色為基調，將「山」、「海」、「城」、「原」等元素融合作為視覺概念，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為布料印花，將台灣山景染上海洋波光粼粼氛圍。周裕穎一貫擅長攜手在地藝術家跨界翻玩，特別邀請文字設計師林國慶打造的「Chinese Taipei」翻轉字進行的排列，為其注入「扭轉乾坤」的意涵。在台灣傳統習俗上，佩戴春仔花胸花代表隆重，纏花工藝師林佩瑩則製作國花梅花、油菜花胸針為西裝增加在地特性。

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關鍵字：

奧運, 巴黎, 開幕式, Berluti, LVMH

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