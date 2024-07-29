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專家教戰驅蟎「只要2招就有效」　免花大錢買除蟎機

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▲醫師建議2方法就能有效除蟎。（圖／翻攝維基百科、pixabay）

▲專家表示除塵蟎機作用跟效果不一，建議簡單2方法就能有效除蟎。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

颱風過後連日下雨，室內濕度大增，塵蟎也開始蠢蠢欲動，造成許多民眾有過敏現象，許多民眾購買除蟎機專門清除床墊、被褥中的塵蟎，但有專家表示，市售除蟎機百百種，有些效果其實有限，只能清除表面5公分，對較深層的塵蟎就沒辦法。要驅除塵蟎只要掌握2要點即可，首先就是「濕度」，以及定期清洗床單，降低塵蟎滋生最有效。

▲醫師建議2方法就能有效除蟎。（圖／翻攝維基百科、pixabay）

▲塵蟎會在床鋪、地毯、窗簾中大量生長，是過敏原之一。（圖／翻攝維基百科）

許多人使用吸塵器，或是專用除蟎機清除床上塵蟎，看到機身內灰塵愈積愈高，心裡也就變得更踏實，但即便是使用除蟎機，也很難知道真正效果，一些比較厚的床墊，深層的塵蟎根本吸不到，遇到小孩在床上跳，或是躺在床上睡覺時，裡面的塵蟎還是會移到表面。

▲醫師建議2方法就能有效除蟎。（圖／翻攝維基百科、pixabay）

▲寵物毛髮上也可能會有塵蟎滋生，要定期清潔。（圖／pixabay）

而塵蟎機吸完出現的灰塵，不一定是蟎的屍體，也有棉絮與皮屑，看起來可以「份量很多」，但其實效果有限，基本上未處理的床墊使用半年，就可能會有200萬隻的塵蟎在裡面生長。

▲醫師建議2方法就能有效除蟎。（圖／翻攝維基百科、pixabay）

▲維持室內濕度，並常清洗寢具，最好能曬曬太陽。（圖／pixabay）

專家表示，除蟎首重除濕，因為塵蟎喜歡潮濕的環境，基本上濕度超過80%，塵蟎就很容易繁殖增生，所以在濕度高的天氣，要利用除濕機積極除濕，濕度最好在50%上下，第2招就是要常換洗被褥、床單與枕頭套，每周至少一次，用60度C以上的熱水清洗，再曬太陽，塵蟎才會被有效清除，若這2招做得確實，不需要借助器材也能有效除蟎。

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關鍵字：

塵蟎, 除蟎機, 過敏, 室內環境, 衛生

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