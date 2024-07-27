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特力屋列「災後居家整理3重點」　推免費到府勘估服務

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▲▼高雄,凱米颱風,颱風,淹水 。（圖／路透）

▲凱米颱風襲台造成中南部多處淹水，居家賣場特力屋建議清理注意事項 。（圖／路透）

記者蔡惠如／綜合報導

強颱凱米帶來的豪雨重創中南部，許多地區面臨嚴重淹水，民眾居家環境遭受破壞。面對災後的居家清整工作，特力屋社區開發處副理林家毅提供了一系列建議，協助民眾進行有效的修復和清潔，先從3個居家整理重點開始。而若家裡災情一時無法評估清整方式，特力屋也表示，可以諮詢特力屋社區管家免費到府勘估，提供最適切的居家整修方案及適用商品建議。

▲▼岡山淹水 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲凱米颱風造成高雄岡山地區淹水 。（圖／記者陳宏瑞攝）

牆面和地面的清理
在淹水消退後，牆面和地面往往會有泥巴和污垢殘留。建議使用高壓清洗機徹底清洗牆面和地面。對於泡水後的牆面，需待完全乾燥後，再進行油漆刮除和重新塗裝，避免未乾的牆面影響油漆效果。對於已經損壞的木地板，則需拆除並換新，建議使用防水材料如防水稻殼地板，確保未來不再受水侵害；石材地板需注意清潔劑選擇，選用中性類清潔劑，以避免對材質造成損壞。

電力系統的檢查和安全措施
在清掃家園前，建議先將家中電源斷電，避免觸電風險。檢查家中插座、開關是否受潮或有泥沙堆積，確保清潔乾燥後才恢復供電。同時對於泡水的小家電，應先進行徹底乾燥後再測試其功能，測試時應在戶外進行，以防止短路或火災風險。

地下室及低窪區的排水與防霉
在容易積水的區域，需使用發電機和抽水馬達徹底排水，並在排水完成後再使用除濕機進行除濕處理，防止霉菌滋生。此外對於泡水的家具和寢具，若已嚴重受損或無法清理乾淨，應考慮更換，尤其是寢具，因爲容易孳生黴菌，影響健康。

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關鍵字：

居家修復, 牆面清潔, 電力安全, 防霉處理, 特力屋

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