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夏天「藏小腹穿搭」技巧！找出肚子多肉區　避開NG褲型立刻顯瘦5公斤

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文／美人圈

夏天的顯瘦穿搭大魔王就是「小腹」！我們都知道想要藏小腹的最大關鍵就是透過穿搭，讓肚子處看起來有「空間感」。但夏天衣服多為輕薄貼膚，在厚度不足的狀況下就更難修飾小腹，其實我們還是可以透過比例、版型、衣服挺度來做到「藏小腹」穿搭，以下就來分享夏天的藏小腹穿搭技巧！

夏天藏小腹穿搭技巧

1.分辨小腹的「多肉」部位，確定穿搭方向

想要精準的藏小腹，那就要先找到小腹的「多肉」部位在哪！建議可從側面看，尤其吃飽後會更加準確，仔細觀察整個小腹，若肉肉比較集中在下腹的位置、上半部相對平整的話，就更推薦「上緊下鬆」的搭配。

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲從小腹多肉部位確定穿搭方向。（圖／IG@zerowaterzero；freepik

由於每個人的身形比例不同，因此上緊下鬆的交接點，就從小腹的「多肉、少肉處」當作切割點！有的人是從胸下10公分開始有肉、有的人則是15公分，以這個切割點來判斷，往上就穿修身的衣服、往下就穿寬鬆的裙裝、褲裝，比例跟修飾效果都會更好。

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲從小腹的多肉、少肉處當作上緊下鬆穿搭的切割點。（圖／IG@66girls，下同）

另一方面，尤其是上半身相對豐滿的人，會發現從胸部以下開始就是整個圓型立體的小腹、沒有明顯的多肉集中區或少肉平整區，就更適合「上鬆下緊」的穿搭，尤其是從胸下就開始散開的連身裙、上衣，以及在胸部下方一點點位置有做扭結設計的也很合適。

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG）

2.露出手腕、頸部線條，下擺開扣很重要

想要顯瘦，適度的「露膚」很重要！不少人討厭出汗後衣服黏在身上的感受，因此更喜歡穿「上寬下寬」的服裝，千萬記得選擇寬鬆上衣時，要完整露出手腕、頸部線條、鎖骨等相對有骨感的位置，會更加顯瘦、輕盈，也使穿搭更有型！此外，上衣若是有扣子的，至少將下擺的1~2顆扣子打開，衣襬就能隨著動作自然向外打開、飄逸，而非直接框出小腹，同時也因能隱約看見褲頭，使比例更好、更藏肉。

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG）

3.T恤不要全部塞，善用「餘量」

為了比例好，將衣服下襬塞進褲子裡時，就會發現腰腹明顯有一圈，更凸顯小腹！因此更推薦用「塞衣角」，穿上T恤後，分別將左右縫線處的衣角塞進褲頭，就會發現前面有一包被堆積出來的下擺，而且有份量感，這時候將正中間的一點點衣角塞進褲頭，剩下的稍微用摺的整理平整，透過衣服本身的餘量來修飾，效果好、又不會腰腹一圈圓，比例也變好！

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG）

4.褲頭平整很重要，鬆緊帶超勒肉

夏天布料輕薄，若再加上鬆緊帶設計，整個小腹會被框住、變得更加明顯，而且很勒肉！仔細觀察鬆緊帶褲頭的褲子，緊了會勒肉、鬆了則會在褲頭處形成布料的堆積，進而使小腹的堆積感加重，使小腹變得明顯！因此，夏天挑選下半身時，更建議選類似牛仔褲、西裝褲的「平整褲頭」（下圖右）

 ▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG）

但鬆緊帶的褲子，通常也更能容納各式身形和尺寸，穿起來更舒服！因此，想透過下半身來瘦小腹，首先布料要有挺度、不貼身；若選到鬆緊帶的褲子，請務必要有褲耳，後續用寬版的皮帶（下圖右），一樣能讓褲頭有平整的效果！

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG）

5.套裝快速有型，下半身要寬

看完以上還是不知道要怎麼搭配？不妨直接選套裝！尤其下半身要往「寬褲」的方向去挑，是相對友善各身型的藏小腹必備，接著就能依照各自的需求與身型去做不同的疊穿，例如想要上緊下寬，再將衣服紮進去或綁緊；想要上寬下緊，則可再外罩一個寬鬆的外套、襯衫。

▲顯瘦穿搭 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, 穿搭, 藏小腹, 顯瘦穿搭

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