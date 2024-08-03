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2024七夕情人節精品送禮！刺蝟爬上Loewe包超Q、MK Lulu Bag小巧實背

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2024七夕情人節有哪些新鮮的精品送禮選擇呢？本篇編輯蒐羅超過10款精品推薦，精選自各大品牌推出的七夕情人節系列，包含浪漫節日氛圍的特殊款式，也有適合打造每日時髦穿搭的經典變化款，以下一起來看看。

2024七夕送禮推薦

Loewe Puzzle Fold托特包

Loewe選用「刺蝟」的愛情故事作為今年七夕情人節系列的主軸，在熱賣的Puzzle Fold折疊手袋上，可以看到猶如小動物腳印的孔洞路線，手指沿著走便會發現兩隻小刺蝟，你還可以把小刺蝟別針變換位置，讓他們分開、追逐或是相遇！

Loewe Flamenco肩背包

Loewe另一款經典的Flamenco手袋，也成為七夕系列中兩隻小刺蝟的約會地點，他們正藏在手提把上竊竊私語。

Loewe刺蝟造型毛氈吊飾

可愛的小刺蝟也被製成了羊毛氈吊飾，有推出金色與銀色的款式，運用一顆顆的金屬粒串成背上的刺，非常軟萌可愛，一點也不刺。

Delvaux Brillant L'XXL

今年最時髦的大尺寸手袋也是個彰顯品味的送禮選擇，Delvaux中性輪廓的Brillant L’XXL手袋以柔軟的面貌呈現，不只不限制性別，更不受場合侷限。

Fendi 刺繡帆布Baguette手袋

Fendi七夕限定系列由宋雨琦甜美演繹！FF Logo刺繡以紅、粉色妝點於米棕色基調上的帆布，讓經典的Baguette包多了份俏皮少女的活力。

Fendi Peekaboo Mini手袋

Peekaboo迷你包款換上暖棕色調，與七夕限定系列的多彩FF Logo圖騰服裝相襯，成為凸顯氣質的存在！

Michael Kors Lulu Bag

Michael Kors在七夕時刻提供了大家小「鹿」亂撞的新選擇，全新推出的Lulu Bag更邀請到白「鹿」來拍攝廣告，大玩諧音哏！Lulu Bag源自對美國女孩的暱稱，散發一種年輕活潑的氣息，輕盈的手袋採用實用保齡球包型，特別小巧可愛。

Bottega Veneta

Bottega Veneta在七夕之際特別推出棉花糖粉色的編織包款，包括Andiamo手提包、Wallace手提包以及Sardine手袋，這個溫柔優雅的粉色已經太美了！

Tory Burch T Monogram系列手袋

今年七夕Tory Burch把經典T Monogram系列手袋換上甜蜜新面貌，在米色的Monogram刺繡帆布上綴滿心形鉚釘，讓原本摩登格調的手袋們瞬間變得好浪漫。

Miu Miu Aventure手袋

重新演繹自典藏設計的Aventure手袋，擁有時髦的廓形，與高識別度的皮帶扣，彰顯復古休閒的風格。

Miu MiuｘNew Balance 530 SL皮革運動鞋

全球缺貨的Miu MiuｘNew Balance 530 SL球鞋推出皮革面料，特殊仿舊表面能輕鬆為穿搭增添個性，穿著它出門時也不須時時刻刻擔心用髒了！

Gucci Horsebit 1955馬銜鍊包

Gucci代表性的1955馬銜鍊包款，以全新Rosso Ancora暗紅色皮革包邊，更具神秘氣息與女性魅力。

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【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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● 為什麼男友不愛發情侶合照？男人的愛情是「炫伴侶」，女人的愛情是「炫關係」

● 2024七夕情人節日期哪一天？看懂8大禁忌、由來習俗、七夕是誰送誰

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 七夕情人節, 精品

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