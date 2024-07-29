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林昀儒超圈粉7堅毅金句：我相信只要不斷苦練，運氣就會站在你這邊

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記者鮑璿安／綜合報導

22歲台灣「桌球一哥」林昀儒在2024巴黎奧運上發光發熱，出生於宜蘭縣的他，14歲首次代表台灣參加世界桌球錦標賽，成為台灣史上最年輕的桌球國手，在2020年東京奧運中混合雙打則與鄭怡靜搭檔贏得銅牌，當時就展現冷靜成熟的賽場風範，圈粉不少網友，現在就來盤點「小林同學」林昀儒那些勵志金句。

▲▼林昀儒男單首輪比賽，以4比1晉級32強。（圖／達志影像／美聯社）

▲林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

林昀儒在本次巴黎奧運搭檔陳思羽出擊混雙項目，遇上世界第1的中國選手王楚欽、孫穎莎，以2比4落敗無緣獎牌，但他在出賽前就跟陳思羽信心喊話，說道「妳想怎麼打就怎麼打，想發力就發力，不要怕失誤或人家打回來，我會扛住！」，給搭檔滿滿的能量。

▲▼林昀儒、陳思羽對戰世界排名第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎。（圖／路透）

▲林昀儒、陳思羽對戰世界排名第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎。（圖／路透）

1. 從哪裡跌倒就必須要從哪裡站起來。

2. 把所有的不甘心都轉化為明天的動力。

3. 很多人說我是天才，但是他們不知道，我唯一休息的日子，是上場比賽的那一天。

4. 站在世界的舞台，你沒辦法保證每一球都過網，就像人生充滿了風險一樣，但我相信只要不斷苦練，運氣就會站在你這邊。

5. 要打出自己沒想到的球。

6. 即使是落後，我還是相信自己。

7.人生就是選一條路，哪裡都可以學到經驗。

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關鍵字：

桌球, 林昀儒, 勵志, 巴黎奧運, 台灣

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