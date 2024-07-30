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林心如簡直逆生長！48歲童顏輪廓線超緊實　電波＋乳霜敷臉奢寵美肌

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記者李薇／台北報導　圖／loveruby_official IG、品牌提供

演員林心如勇於挑戰自我，48歲的她不僅身兼妻子、母親的角色，更在工作上大膽嘗試演員、製作人同時出演，輕鬆在各種角色切換，她分享，自己特別在乎臉部的輪廓線，才能夠在鏡頭下360度都好看，除了醫美電波一年一次之外，每天使用對的保養品也能加強維持，讓「每天就像剛打完」。

林心如,赫蓮娜,阿葵亞,曾之喬,保養,護髮,。（圖／品牌提供）

林心如受邀出席赫蓮娜保養品牌活動，一現身超緊實亮澤的肌膚，簡直看不出已經48歲，超強童顏除了靠醫美定期護理，平時晚上她使用黑繃帶乳霜，放於手心溫熱之後，按壓在臉部，如果隔天有重要活動，就會全臉用黑繃帶乳霜塗抹，再用化妝棉沾取化妝水濕敷，加強保濕潤澤，她表示，後續選對產品，肌膚就像是剛打完一樣明亮動人，畢竟電波也是「蠻貴」的。

林心如,赫蓮娜,阿葵亞,曾之喬,保養,護髮,。（圖／品牌提供）

除了每晚的護膚，林心如也透過各種方式，維持完美狀態，她分享，一直都有持續運動，一周做五天，每天都是不同的課程，飲食上本來就吃得很清淡，一天都會喝到3000cc以上的水，幫助代謝，而且最近出門太陽很大，防曬一定會好好做，紫外線很傷皮膚。

林心如,赫蓮娜,阿葵亞,曾之喬,保養,護髮,。（圖／品牌提供）

同樣身為女星，曾之喬就特別在乎頭髮的護理，她表示，髮質一旦油膩、乾躁很難快速恢復，甚至會毀了鏡頭裡的造型，因此平日的照顧就很重要，已經連續5年都很愛用阿葵亞淨水賦活洗潤，作好頭皮與髮質的保養基礎，髮質柔順不糾結，髮根呈現蓬鬆立體感。

林心如,赫蓮娜,阿葵亞,曾之喬,保養,護髮,。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

林心如, 赫蓮娜, 阿葵亞, 曾之喬, 保養, 護髮

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