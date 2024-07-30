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生病感冒不要來！3招日常小Tips補充營養能量　輕鬆養出強健體質

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記者李薇／綜合報導　圖／rachel_mypark IG、skuukzky IG、heybiblee IG、品牌提供

夏季高溫，民眾在日常中大多躲在冷氣房內，緊閉的門窗及潮溼環境非常適合外在威脅生存，天氣酷熱戴口罩意願低，加上暑假旅遊頻率增加，連帶提高了不適症狀顯現風險；屈臣氏藥師建議，除了要注意多攝取水分，也要搭配規律的作息與均衡飲食，才能打造健康保護力。

屈臣氏,活沛多,DHC,保養,保健,。（圖／IG、品牌提供）

Tips 1：減鈉生活調節正常身體機能

根據衛福部建議，成人每日的鈉攝取量不宜超過2400毫克，然而台灣人在飲食習慣上經常外食，除了調味較重，通常也經過較多加工程序，容易隱藏大量的鈉在其中，稍不注意就會超標，攝取過多的鈉不僅造成身體負擔，長期下來容易增加健康風險，因此在日常中需要特別留意。

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Tips 2：維他命C舒緩不適

維他命C為人體必需營養素之一，參與多項生理機能運作，且人體無法自行合成維他命C，必須透過飲食攝取，近年來研究發現維他命C除了可幫助維持正常生理機能外，更有傷口癒合和促進膠原蛋白生成以及抗氧化作用，能夠幫助減緩身體不適感，維持基本保護力。

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Tips 3：動起來適時補充微量元素
　　
許多上班族工作壓力大，下班不想動，或是天氣太熱無動力，但其實這樣很容易導致代謝以及保護力下降，建議要持續多動才能讓身體維持良好狀態，並且適量補充鉻、鈣、鎂、鉀、維他命C、B群等等，打造健康機能。

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＃活沛多 維他命C1000+接骨木莓發泡錠，售價230元

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屈臣氏獨家引進活沛多推出的維他命C1000+接骨木莓發泡錠，0鈉配方不僅降低身體負擔，更添加1000毫克高單位維他命C，小小一錠即可輕鬆補足一日所需的維他命C攝取量，同步搭配接骨木莓萃取，幫助增強身體抵抗力，有效維持健康。

＃DHC 持續型維他命C，售價250元

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維他命C擁有極優越的抗氧化力，能幫助維持青春和美麗，但有易溶於水、不耐熱的特性，除了從食物補充，更推薦可以搭配持續型維他命C，透過獨家技術讓維他命C能夠緩慢在體內釋出，令身體更有效吸收。

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關鍵字：

屈臣氏, 活沛多, DHC, 保養, 保健

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