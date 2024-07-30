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讓糟糕的一天變得沒那麼糟糕！人生成功升級的關鍵要素：復盤

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文／後藤勇人　圖／幸福文化

每個人都會有那種一切順利、完美無缺的日子，但也會遇到做什麼錯什麼、接連遇到麻煩、甚至給公司或他人徒增困擾的糟糕日子。

這樣的日子裡，你可能會自責：「我怎麼這麼沒用？」或因情緒低落而被負面情緒壓垮。然而，不管今天過得如何，明天總會在幾個小時之後到來。如果因此讓明天也成為糟糕的一天，那才真的是令人難以接受。

能持續取得成果的人，即使經歷了糟糕的一天，也絕不會讓這種狀態持續到第二天。因為他們會在當天徹底重置所有的負面情緒。

生活,成功,失敗,。（圖／達志示意圖）

重置負面情緒的方法如下：

首先，一回到家就換上舒適的服裝（居家服）。然後找一個可以讓自己放鬆下來的地方坐下。接著，回顧過去一整天的經歷。如果你已經在鏡子前回想過今天發生的好事，這邊只要專注於重整負面情緒即可：「為什麼會發生那麼糟糕的情況？」並思考背後可能的原因。

一旦找到原因，就設法找出解決方案，例如採取什麼樣的行動，可能會有比較好的結果。找到解決方案之後，可以在心裡模擬一下，如何以行動來導向正面的結果。

試著讓糟糕的一天，變得沒那麼糟糕。

這樣做的好處是，明確歸納出導致糟糕結果的行動與對策，進而深刻烙印在腦海中，當面臨同樣的狀況時，就能避免重蹈覆轍。

生活,成功,失敗,。（圖／達志示意圖）

曾指導四萬人以上提升記憶力及活用大腦技巧的小田全宏，在著作《極速記憶》中曾提到：

「我認為，復習的節奏因人而異。但有一個時機絕對不能錯過，那就是在課程剛結束之後。有些人可能會想：『課堂上聽不太懂的地方，回家再復習就好。』但這樣的想法完全是錯誤。在現場大致復習後，發現不懂的地方，就應該立即請教老師。因為課堂上聽不懂的地方，就算之後再復習，也很難真正理解內容。」

工作上若發生問題及錯誤，現實上很難馬上復習，所以要盡快找時間進行回顧。一完成模擬，請徹底忘卻所有的錯誤和麻煩。

既然已經找到錯誤的原因，並且制定出對策，再自責或沮喪也無濟於事，反倒是種浪費時間的行為。人類的大腦傾向於深刻記住不愉快和震驚的經歷。所以如果持續帶著負面情緒，就算藉由模擬導出了正向的做法，也可能因此淡化這方面的印象。

生活,成功,失敗,。（圖／達志示意圖）

此外，絕對要避免將負面情緒帶進臥室或床上。假如你帶著負面情緒入睡，潛意識會在睡眠中維持這種負面狀態，導致起床後心浮氣躁，帶著負面情緒開始新的一天。在這樣的情況下，很容易再度犯錯，不僅會給周遭的人添麻煩，要是連續失敗好幾天，可能還會讓別人覺得「這個人不太可靠」，失去對你的信任。因此，為了確保腦海中牢牢記住正向的做法，也應該將過去的失誤和麻煩忘得一乾二淨。

生活,成功,失敗,。（圖／達志示意圖） 

書名：《人生成功升級的晨間&夜間習慣》

作者：後藤勇人

簡介：專門學校畢業後，於24歲創業開設美髮沙龍、日光浴沙龍、品酒吧，32歲時已成功擁有四家店舖、年收入達二千萬日圓，並建造了價值一億日圓的辦公大樓。目前除了經營實體店鋪，也以品牌規劃師身分活躍中。

出版社：幸福文化

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關鍵字：

幸福文化

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