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試開箱／9成以上護唇精華添加超奢寵！養護氣色一次有當然爆紅

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

2024年鮮豔飽和的唇妝不是主流，自然又有養護效果的護唇單品，才是大勢，同時兼具養護與氣色的好物，素顏帶妝都可以擦，當然很香，以下就盤點多款熱賣的護唇精華，今年化妝包一定要有。

＃雅詩蘭黛 絕美奢潤精華唇萃，售價1450元

雅詩蘭黛,蘭芝,嬌蘭,LA MER,BOBBI BROWN,Revive,ARMANI,護唇,護唇精華,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

能想像像是雲彩一樣質地的唇彩單品嗎？雅詩蘭黛將雲朵實體化，變成人人都可以輕鬆使用的唇萃，超高91%高濃度奢護精華，塗抹的瞬間直接在雙唇爆水，迅速滋潤養護，獨特雲霧模擬科技，讓唇萃隨著空氣漸漸變成自然霧面，柔焦輕盈完全不黏膩，綻放絕美浪漫唇色。

＃蘭芝 果凍水光潤唇膏，售價580元

雅詩蘭黛,蘭芝,嬌蘭,LA MER,BOBBI BROWN,Revive,ARMANI,護唇,護唇精華,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

提到蘭芝護唇保養，旗下的晚安唇膜真的是爆紅全亞洲，沒人不認識，這次再度推出全新管狀的果凍水光潤唇膏，超限量登場，可愛甜美的果凍質地，在全球已經熱銷千萬支，終於台灣要引進熱賣3色，每一支都添加乳木果油、木魯星果棕籽油，上唇絲滑度直接爆棚療癒。

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油，售價1450元

▲雪花秀,嬌蘭,LA MER,BOBBI BROWN,彩妝,護唇,護唇精華。（圖／品牌）

直接把珍貴的蜂王乳加進護唇油裡面，協同蜂蜜、蜂膠等養護成分，Q彈澎澎的刷頭，恰到好處在雙唇上釋放養護能量，迅速浸潤滋養，不僅可以創造亮澤感的妝效，更是可以改善雙唇乾燥，重現零細紋的飽滿澎彈。

＃ARMANI BEAUTY 訂製奢光潤唇蜜，售價1500元

YSL,BOBBI BROWN,ARMANI BEAUTY,唇彩,唇蜜,唇膏,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

顛覆妳對「唇蜜」黏膩的想像，最擅長將女性時髦優雅展現淋漓盡致的ARMANI BEAUTY又再度從秀場上找到前衛元素，全新推出訂製奢光潤唇蜜，絲滑的水潤質地真的如同果凍一樣順滑，完全不黏稠、不積白線的質地，用過即愛上，晶透溫柔的色彩，更是它高明的地方，一抹立刻展現飽滿Q彈。

＃BOBBI BROWN 晶鑽桂馥修護潤唇精華，售價1400元

YSL,BOBBI BROWN,ARMANI BEAUTY,唇彩,唇蜜,唇膏,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

懂的人都知道，BOBBI BROWN的晶鑽桂馥系列向來講求奢華養護，這次全面擴大其家族成員，一次推出10色潤唇精華，一瓶直接把護唇全面做到位，添加酪梨、荷荷巴油、橄欖油、冷壓乳木果油等，質地潤而不油，豐潤雙唇同時製造完美氣色，連韓星宋江都難敵魅力，親自上唇演繹。

＃LA MER 明星修護唇萃，售價3900元

▲雪花秀,嬌蘭,LA MER,BOBBI BROWN,彩妝,護唇,護唇精華。（圖／品牌）

頂級保養LA MER自從推出唇萃保養之後，就受到貴婦們喜愛，幾乎人人都會順手帶一支，用完雙唇有感細緻變嫩，這次再度推出4個新色，在保養之餘也不忘打造紅潤妝效，珍稀奇蹟活凝金萃注入，一抹秒速撫紋有感，更是入門精緻保養的必備款。

【加碼推薦】

＃Revive 光采再生唇部精華，售價5000元

雅詩蘭黛,蘭芝,嬌蘭,LA MER,BOBBI BROWN,Revive,ARMANI,護唇,護唇精華,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

延續頂級再生醫學科技的概念，Revive將焦點放到雙唇養護，發表全新的唇部精華單品，超強美白複合因子搭配專利獨創複合新生胜肽、獨創複合膨潤胜肽，直接掃除暗沉、細紋一次到位，讓唇瓣立刻豐潤飽滿，奶潤質地超速吸收，夜間薄擦厚敷都很實用。

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